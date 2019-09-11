Milletvekili Aydemir'den, Sarıgöl Kaymakamı Arıkan'a ziyaret
1 saat önce
AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Sarıgöl'de göreve başlayan Kaymakam Ali Arıkan'ı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:35 Kaynak: AA
AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Sarıgöl'de göreve başlayan Kaymakam Ali Arıkan'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Aydemir, Arıkan'a çiçek vererek, görevinde başarı diledi. Kaymakam Arıkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Milletvekili Aydemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç'ı da yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla makamında ziyaret etti. Aydemir'e ziyaretlerinde, AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, AK Parti Sarıgöl Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar da eşlik etti.
Yeni parti hazırlığındaki Ali Babacan'ın Zülfü Livaneli ile görüştüğü iddia edildi Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine yanıt: Çabalarımı herkes takdirle karşılıyor HDP'li Meral Danış Beştaş, çocukları için eylem yapan annelerle dalga geçti Gündem olan dava sonrası Berkay'dan Arda Turan'a zehir zemberek sözler