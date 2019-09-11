Milletvekili Aydemir'den, Sarıgöl Kaymakamı Arıkan'a ziyaret

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Sarıgöl'de göreve başlayan Kaymakam Ali Arıkan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Aydemir, Arıkan'a çiçek vererek, görevinde başarı diledi. Kaymakam Arıkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milletvekili Aydemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç'ı da yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla makamında ziyaret etti. Aydemir'e ziyaretlerinde, AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, AK Parti Sarıgöl Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar da eşlik etti.