Milletvekili Aydemir'den sert tepki - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, delikanlıca duruşunu, milli duruşunu bütün dünyanın bildiğini dile getiren Milletvekili Aydemir, "Başta da Biden biliyor.' vurgusunda bulundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, NATO Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın selamlaşması öncesinde çekilen bir fotoğrafa tepki göstererek, "Böylesine ucuz, üçüncü dünya ülkelerinin yapacağı uyduruktan yayınlarla Türkiye'yi ya da liderimizi aşağıya çekmek beyhude bir uğraştır." dedi.

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, NATO Zirvesi'nin ana oturumunun başlamasından önce Erdoğan ile Biden'ın selamlaşması öncesinde çekilen ve uluslararası medyaya servis edilen bir fotoğrafı eleştirdi.

'Kalleşçe bir oyun'

Milletvekili Aydemir basın toplantısında Bürüksel'de yapılan NATO toplantısına dönük düşüncelerimizi paylaşıp, Reuters, Financial Times gibi yayın organlarıyla, işbirlikçilerinin fotoğraf çarpıtmasına sert tepki gösterdi.

İki liderin karşılaşmasına ilişkin videoyu bütün dünyanın görmesine rağmen kalleşçe, haince yayınlar yapıldığını söyleyen Aydemir, fotoğrafın tam tersi bir durumun olduğunu ifade etti

'Biden de biliyor'

Erdoğan'ın, delikanlıca duruşunu, milli duruşunu bütün dünyanın bildiğini dile getiren Milletvekili Aydemir, "Başta da Biden biliyor. Bu işte Biden'ın bir kabahati yok elbette ancak Türkiye düşmanları böylesine düşük ve sakat paylaşımlar yapıyorlar. Bunları kınıyoruz, lanetliyoruz. Dünyada liderler içerisinde en tecrübeli isim Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bütün dünya bunu ifade ediyor. Öyleyse böyle kalleşçe yayınlara gerek yok. Böylesine ucuz, üçüncü dünya ülkelerinin yapacağı uyduruktan yayınlarla Türkiye'yi ya da liderimizi aşağıya çekmek beyhude bir uğraştır. Böylesine basit ayak oyunlarına meyletmek, bu tür ucuz işlerle uğraşmak bizim lügatimizde yok; bu muhalefetin lügati, tarzı. Milletimiz bunları görüyor, gerektiğinde derslerini verecek."

Peyami Safa'ya Vefa ve Kösoğlu'nun Tespiti

Milletvekili Aydemir, basın toplantısının son bölümünde, 15 Haziran 1961'de hakka yürüyen Türk Düşünce ve edebiyat Tarihinin mümtaz siması Peyami Safa'yı vefat yıl dönümünde rahmet ve şükranla anarak, MHP Erzurum Milletvekillerinden Mütefekkir Rahmetli Nevzat Kösoğlu'nun, "Peyami Safa, Cumhuriyet dönemimizin, çok yönlü, en parlak zekalarından biridir" tespitini paylaştı. - ERZURUM