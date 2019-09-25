Milletvekili Aydemir gönüllü itfaiyeci oldu

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir "İtfaiye Haftası"nda, İtfaiye personelini unutmadı. İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret eden Vekil Aydemir, gönüllü itfaiyecilik için form doldurdu.



"İtfaiye Haftası" dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bir ziyaret gerçekleştiren AK Parti Balıkesir Milletvekili Avukat Pakize Mutlu Aydemir'i, İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz makamında ağırladı. Yılmaz, Aydemir'e nazik ziyareti için teşekkür ederek, itfaiyeci kaskı imzalattı. Aydemir, kaskın üzerine "İtfaiye teşkilatımızın 94. yıl dönümünde birlikte olmaktan gurur ve şeref duyuyorum. Başarılarınızın devamını dilerim" notunu yazarak imzaladı. Sonrasında İtfaiye Daire Başkanlığında incelemelerde bulunan Vekil Aydemir, tüm itfaiye personelini başarılı çalışmalarından dolayı kutladı. Gönüllü itfaiyeci olmak için form da dolduran Vekil Aydemir, itfaiye personelleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. - BALIKESİR