Milletvekili Aydemir gündemi değerlendirdi - Son Dakika

Milletvekili Aydemir gündemi değerlendirdi

28.04.2021 11:03
Milletvekili Aydemir gündemi değerlendirdi, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) artan vaka sayıları ve can kayıplarına karşı, yapılması gerekenin tam kapanma olduğunu belirterek, "Bu bizim için, toplum için bir fırsattır.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) artan vaka sayıları ve can kayıplarına karşı, yapılması gerekenin tam kapanma olduğunu belirterek, "Bu bizim için, toplum için bir fırsattır." dedi.

Muhalefete Tepki

AK Parti TBMM Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partilerinin AK Parti'yi alt edebilmek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı indirebilmek için envaitürlü kalıplara girebildiğini, vesayetçilerle kol kola yürüyebildiğini söyledi.

Bu zihniyetin bir kısmının, AK Parti'yi alt etme adına, yeri geldiğinde PKK'lı, yeri geldiğinde FETÖ'cü olabildiğini, bir kısmının Yunan'ın yanında, bir kısmının Ermeni'nin yanında yer aldığını ifade eden Milletvekili Aydemir, halkın gönlüne giremeyenlerin bu tür yollara başvurduklarını kaydetti.

'Salgınla mücadele'

Milletvekili Aydemir, dünya genelinde etkisini gösteren Kovid-19 salgınında, alınan bazı önlemlere rağmen vaka sayılarındaki artış ve can kayıplarının sürdüğünü anımsatarak, "Bazen alınan önlemler yetmeyebiliyor. Artan vaka sayıları ve can kayıplarına karşı yapılması gereken, artık tam kapanma halidir. Bu bizim için, toplum için bir fırsattır. Ama arızalı muhalefet anlayışı burada bile uç veriyor, sevimsiz yüzlerini gösteriyorlar. Verilen her kararı tenkit edenlerin hiç değilse bu konuda destek olmaları lazım. Çünkü bu ateş tüm toplumu yakıyor." diye konuştu.

'Talat Paşa bizim şeref levhamızdır'

Milletvekili Aydemir, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi sonrasında yapılan bazı açıklamalara da tepki gösterdi.

TBMM çatısı altında bir milletvekilinin, "Soykırımın müsebbibi olan Talat Paşa'nın adının verildiği sokaklarda yürüyoruz" sözlerini kullandığını belirten Milletvekili Aydemir, "Bu zihniyete karşı hepimiz uyanık olmak zorundayız. Burada utanmadan, ahlaksızca Talat Paşa gibi bir kahramanı lekelemeye çalışıyor. Talat Paşa tehcir kararını alan isimdir ve bizim şeref levhamızdır. Ermeniler şehit ettiler onu. Onun aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Bunu söyleyenleri de kınıyorum." dedi. - ERZURUM

Milletvekili Aydemir gündemi değerlendirdi

İbrahim Aydemir, Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milletvekili Aydemir gündemi değerlendirdi - Son Dakika


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