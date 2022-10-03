Milletvekili Aydemir gündemi değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Milletvekili Aydemir gündemi değerlendirdi

03.10.2022 12:22
Milletvekili Aydemir gündemi değerlendirdi

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM'de düzenlediği basın toplantısında TBMM 27'inci dönem 6'ıncı yasama yılı önceliklerini değerlendirdi, dezenformasyon yasasının önemine değindi, "gazetecilik" mesleğinin, tarif edilebilir bir hale taşınması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM'de düzenlediği basın toplantısında TBMM 27'inci dönem 6'ıncı yasama yılı önceliklerini değerlendirdi, dezenformasyon yasasının önemine değindi, "gazetecilik" mesleğinin, tarif edilebilir bir hale taşınması gerektiğini vurguladı.

TBMM GÜNDEMİ

Milletvekili Aydemir, TBMM'nin ilk defa bir dönemde 6. yasama yılına başlayacağını belirtti. İstikrarlı bir yönetim tarzının, hizmetlerin sürmesini ve Meclisin yasama faaliyetlerine devamını sağladığını ifade eden Milletvekili Aydemir, yeni yasama yılında TBMM gündeminde birçok toplum kesimini rahatlatacak kanuni düzenlemelerin yer aldığını vurguladı.

DÜZENLEMELER

Bu önemli düzenlemelerin başında emeklilikte yaşa takılanlar, icra dosyalarındaki düzenlemeler ve öğrencilerin kredi borçlarının faizinin silinmesinin yer aldığını aktaran Milletvekili Aydemir, "Bu düzenlemeler, insanlarımız mutlu ve huzurlu bir hayat yaşasın diye yapılıyor." dedi.

DEZENFORMASYON YASASI

TBMM'nin öncelikle Dezenformasyon Yasasını ele alacağının altını çizen Milletvekili Aydemir, bilgi kirliliği, yalan, iftira, dedikodu gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi adına bu düzenlemenin yapılmasının şart olduğunu belirtti.

YASANIN İÇERİĞİ

Dezenformasyon yasası içeriği hakkında paylaşımda bulunan Milletvekili Aydemir,

Yasa teklifi, bilgi kirliliğini önlemek, yalan, iftira, dedikoduların önüne geçmeyi amaçlayan tedbirlerin alınmasını içeriyor. Teklifte, haber sitelerinin, internet haber sitelerinin kanuni bir zemine oturması kaydediliyor. ' dedi.

MİLLETVEKİLİ AYDEMİR'İN TEKLİFİ

Milletvekili Aydemir, "Bir 'gazeteci milletvekili' olarak benim de bir teklifim var; gazetecilik mesleğinin tarif edilebilir bir hale taşınması lazım. Önüne gelen 'gazeteciyim' deyip orta yere çıkamamalıdır. Öyle olduğu zaman değme teröristler gazeteci kimliğini alarak sırt çantasını patlatıyor ve sonuç olarak şehitler veriyoruz. Bu durum, mesleğe leke oluşturuyor. Bunun önüne geçilmesinin yolu, gazeteci kimliğinin kanunen yasal olarak tarif edilmesidir, bir kimlik verilmesidir. Bu kimliği kullananların dışında hiç kimsenin o gazeteci etiketini kullanmaması gerekir. Parlamento, behemehal bunu bir düzene sokması lazım" kaydını düştü.

SİYASETİN DİLİ

Basın toplantısında seçim sürecine girildiğini bildiren Milletvekili Aydemir, 'Bu dönemde mutlaka bütün parti gruplarının çok daha temiz bir dille süreci götürmeleri lazım. Malumunuz seçim dönemindeyiz. Seçim dönemine girince elbette ki tansiyon biraz daha yükselecektir. Biraz daha artacaktır. Ama buna rağmen hepimize vazife düşüyor. Toplumu germeden, toplumu seçime huzurlu ve rahat bir atmosferde götürebilir halde dil kullanmamız lazım. Bu konuda AK Parti üzerine düşeni yapıyor. Bu konuda Cumhur İttifakı üzerine düşeni yapıyor. Karşı tarafın da yalandan, iftiradan dedikodudan uzak, sadece projeler hazırlayarak sadece yapılan düzenlemelere tenkit ya da teklif sunarak bir katkı sunmaları lazım. Böyle olursa bir güzellik ortaya çıkıyor. Bunun yapılması lazım ki bu dönem bunu özellikle bekliyoruz. ' diye konuştu.

YAZ DÖNEMİ SAHA ÇALIŞMALARI

Basın toplantısında yaz dönemi saha çalışmaları hakkında aktarımlarda bulunan Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ekonomik istikrar ve güven ortamının korunması ve kararlı hale taşınması toplumun tüm kesimlerini kuşatıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle ilgili olarak gerçekleştirilen çalışma ve düzenlemelerin vatandaş indinde memnuniyet ile karşılandığını vurguladı.

VATANDAŞIN ÖNGÖRÜLERİ

İki aylık süreçte sahada oldukları, ilçeler, mahalleler, belde ve mezralarda istişare, çalışmaları yürüttüklerini aktaran Milletvekili Aydemir, işyerlerinde esnaf, tezgah başında sanatkar, tarlada çiftçi, fabrikada sanayici ve iş insanları, okullarda eğitimcilerle buluştukları, kanaat önderlerinin görüşlerini aldıklarını, toplumsal aktivitenin yoğun olduğu alanlarda vatandaşı dinlediklerini belirtti.

'VATANDAŞIMIZ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA DUACI'

Sahadaki çalışmalarda halkın beklentileri, yaşam memnuniyeti, siyasi ve iktisadi öngörülerini dinledikleri, birebir ve yüz yüze kaydedilen görüşmelerde halkın tek odakta buluştuğunu aktaran Milletvekili Aydemir, 'Vatandaşımızın ortak vurgusu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin dünyada gündem belirleyen bir ülke haline geldiği, uluslararası çapta takdir ve gıpta ile karşılanan diplomatik başarıların gerçekleştirildiği, tahıl koridoru oluşturulması gibi tarihi atılımların kaydedildiği, BM nezdinde insanlık vicdanını uyandırıcı girişimlerin yapıldığıdır. Vatandaşımızın AK Kadrolara, Cumhur İttifakına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza güveni tamdır. ' değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili Aydemir, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın yılının hayırlı olmasını diledi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Kasapoğlu: 'Dünyanın hayranlıkla takip ettiği bir hikayeyi bu aziz milletle el ele vererek yazdık' Kasapoğlu: 'Dünyanın hayranlıkla takip ettiği bir hikayeyi bu aziz milletle el ele vererek yazdık' AK Parti'li Aydemir: 'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi herkesin hakkını koruyacak' AK Parti'li Aydemir: 'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi herkesin hakkını koruyacak'
Kaynak: İHA

İbrahim Aydemir, Milletvekili, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milletvekili Aydemir gündemi değerlendirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:51 HSK'dan tepki toplayacak hamle! Eşini öldüren hakim için taziye mesajı paylaştılar
18:46 Müzisyen Onur Şener cinayeti hakkında AK Parti'den ilk açıklama: Siyasi polemikle acıyı istismar ediyorlar
18:37 Beckham'ın çılgın transfer listesi ortaya çıktı! İşte şaşkınlık yaratan listedeki 3 önemli isim
18:12 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Eli İstanbul'da gözü başka yerde" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap
17:46 TÜİK verileri ortaya koydu! Enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı yüzde 59,91'e yükseldi
17:34 Belediye başkanını gören öğrenci okuldaki eksiği çekinmeden söyledi
17:29 Otobüs şoförü, baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
17:22 Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi
17:18 Valilik, Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirdi
16:43 Denizli'deserada cansız bedeni bulunan çiftçinin ölüm nedeni ortaya çıktı! Öldüresiye dövmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 19:27:13. #1.12#
SON DAKİKA: Milletvekili Aydemir gündemi değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement