Milletvekili Aydemir gündemi değerlendirdi

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM'de düzenlediği basın toplantısında TBMM 27'inci dönem 6'ıncı yasama yılı önceliklerini değerlendirdi, dezenformasyon yasasının önemine değindi, "gazetecilik" mesleğinin, tarif edilebilir bir hale taşınması gerektiğini vurguladı.

TBMM GÜNDEMİ

Milletvekili Aydemir, TBMM'nin ilk defa bir dönemde 6. yasama yılına başlayacağını belirtti. İstikrarlı bir yönetim tarzının, hizmetlerin sürmesini ve Meclisin yasama faaliyetlerine devamını sağladığını ifade eden Milletvekili Aydemir, yeni yasama yılında TBMM gündeminde birçok toplum kesimini rahatlatacak kanuni düzenlemelerin yer aldığını vurguladı.

DÜZENLEMELER

Bu önemli düzenlemelerin başında emeklilikte yaşa takılanlar, icra dosyalarındaki düzenlemeler ve öğrencilerin kredi borçlarının faizinin silinmesinin yer aldığını aktaran Milletvekili Aydemir, "Bu düzenlemeler, insanlarımız mutlu ve huzurlu bir hayat yaşasın diye yapılıyor." dedi.

DEZENFORMASYON YASASI

TBMM'nin öncelikle Dezenformasyon Yasasını ele alacağının altını çizen Milletvekili Aydemir, bilgi kirliliği, yalan, iftira, dedikodu gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi adına bu düzenlemenin yapılmasının şart olduğunu belirtti.

YASANIN İÇERİĞİ

Dezenformasyon yasası içeriği hakkında paylaşımda bulunan Milletvekili Aydemir,

Yasa teklifi, bilgi kirliliğini önlemek, yalan, iftira, dedikoduların önüne geçmeyi amaçlayan tedbirlerin alınmasını içeriyor. Teklifte, haber sitelerinin, internet haber sitelerinin kanuni bir zemine oturması kaydediliyor. ' dedi.

MİLLETVEKİLİ AYDEMİR'İN TEKLİFİ

Milletvekili Aydemir, "Bir 'gazeteci milletvekili' olarak benim de bir teklifim var; gazetecilik mesleğinin tarif edilebilir bir hale taşınması lazım. Önüne gelen 'gazeteciyim' deyip orta yere çıkamamalıdır. Öyle olduğu zaman değme teröristler gazeteci kimliğini alarak sırt çantasını patlatıyor ve sonuç olarak şehitler veriyoruz. Bu durum, mesleğe leke oluşturuyor. Bunun önüne geçilmesinin yolu, gazeteci kimliğinin kanunen yasal olarak tarif edilmesidir, bir kimlik verilmesidir. Bu kimliği kullananların dışında hiç kimsenin o gazeteci etiketini kullanmaması gerekir. Parlamento, behemehal bunu bir düzene sokması lazım" kaydını düştü.

SİYASETİN DİLİ

Basın toplantısında seçim sürecine girildiğini bildiren Milletvekili Aydemir, 'Bu dönemde mutlaka bütün parti gruplarının çok daha temiz bir dille süreci götürmeleri lazım. Malumunuz seçim dönemindeyiz. Seçim dönemine girince elbette ki tansiyon biraz daha yükselecektir. Biraz daha artacaktır. Ama buna rağmen hepimize vazife düşüyor. Toplumu germeden, toplumu seçime huzurlu ve rahat bir atmosferde götürebilir halde dil kullanmamız lazım. Bu konuda AK Parti üzerine düşeni yapıyor. Bu konuda Cumhur İttifakı üzerine düşeni yapıyor. Karşı tarafın da yalandan, iftiradan dedikodudan uzak, sadece projeler hazırlayarak sadece yapılan düzenlemelere tenkit ya da teklif sunarak bir katkı sunmaları lazım. Böyle olursa bir güzellik ortaya çıkıyor. Bunun yapılması lazım ki bu dönem bunu özellikle bekliyoruz. ' diye konuştu.

YAZ DÖNEMİ SAHA ÇALIŞMALARI

Basın toplantısında yaz dönemi saha çalışmaları hakkında aktarımlarda bulunan Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ekonomik istikrar ve güven ortamının korunması ve kararlı hale taşınması toplumun tüm kesimlerini kuşatıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle ilgili olarak gerçekleştirilen çalışma ve düzenlemelerin vatandaş indinde memnuniyet ile karşılandığını vurguladı.

VATANDAŞIN ÖNGÖRÜLERİ

İki aylık süreçte sahada oldukları, ilçeler, mahalleler, belde ve mezralarda istişare, çalışmaları yürüttüklerini aktaran Milletvekili Aydemir, işyerlerinde esnaf, tezgah başında sanatkar, tarlada çiftçi, fabrikada sanayici ve iş insanları, okullarda eğitimcilerle buluştukları, kanaat önderlerinin görüşlerini aldıklarını, toplumsal aktivitenin yoğun olduğu alanlarda vatandaşı dinlediklerini belirtti.

'VATANDAŞIMIZ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA DUACI'

Sahadaki çalışmalarda halkın beklentileri, yaşam memnuniyeti, siyasi ve iktisadi öngörülerini dinledikleri, birebir ve yüz yüze kaydedilen görüşmelerde halkın tek odakta buluştuğunu aktaran Milletvekili Aydemir, 'Vatandaşımızın ortak vurgusu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin dünyada gündem belirleyen bir ülke haline geldiği, uluslararası çapta takdir ve gıpta ile karşılanan diplomatik başarıların gerçekleştirildiği, tahıl koridoru oluşturulması gibi tarihi atılımların kaydedildiği, BM nezdinde insanlık vicdanını uyandırıcı girişimlerin yapıldığıdır. Vatandaşımızın AK Kadrolara, Cumhur İttifakına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza güveni tamdır. ' değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili Aydemir, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın yılının hayırlı olmasını diledi.

(İHA)