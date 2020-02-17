Milletvekili Aydemir kırsalın nabzını tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Aydemir kırsalın nabzını tuttu - Son Dakika

Milletvekili Aydemir kırsalın nabzını tuttu

7 saat önce

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Erzurum saha çalışmaları düzeyinde Altınbulak, Altıntepe ve Yazpınar köylerinde dadaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Aydemir kırsalın nabzını tuttu, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Erzurum saha çalışmaları düzeyinde Altınbulak, Altıntepe ve Yazpınar köylerinde dadaşlarla bir araya geldi. Besici, çiftçi ve köy sakinleriyle gündemi ele alan Milletvekili Aydemir, üreticilerin beklentilerini tespit etti, güncele dair yorumlarını dinleyerek, öngörülerini aldı.


Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, danışmanları ve AK Parti yöneticileriyle birlikte kırsal kesim inceleme ve tespit çalışmalarını yürüten Milletvekili Aydemir, Altınbulak köyü eşrafıyla istişarede bulundu. Köy aksakallılarının ülke ve il günceline dair aktarım ve kayıtlarını dinleyen Milletvekili Aydemir, "Milletin birliği, devletin dirliği için niyazda yarışan büyüklerimizin varlığı, iftiharımızdır" dedi.


Milletvekili Aydemir'in Altıntepe Köyündeki gündemi yem bitkileri ve üreticilerin beklentileriydi.


Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım'ın da katıldığı ziyaret sırasında Milletvekili Aydemir, Erzurum'dan Trabzon'a yonca taşıyan tır üzerine çıkarak, köy sakinleriyle meşverette bulundu. Erzurum ekonomisinde tarımın önceliğinin tartışılmaz olduğunun vurgulandığı istişarede Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle tarımsal alanda gerçekleştirilen yatırımlar, verilen destekler, sağlanan hibeler ele alındı.


Tüm dadaşların olduğu gibi, Altıntepe sakinlerinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği 2023 ufkuna sadakat ve vefada gönül birliği içinde olduklarını, 'Allah devlete zeval vermesin duasını ortak bir samimiyetle seslendirdiklerini belirten Milletvekili Aydemir, "Toprağına sahip çıkan; işleyen ve üretenden ala vatansever olamaz" değerlendirmesini yaptı.


Milletvekili Aydemir'in kırsal kesim saha çalışmalarının son adresi Yazıpınar köyü oldu. Aydemir yaptığı açıklamada, "Yazıpınar Köyü ziyaretimiz zemheride hayvancılığın meşaggatli halini gözlem imkanı verdi. Son yıllarda hayvan sayısındaki artışa hemşerilerimizin değerlendirmesi açıktı; "Hükümetin tarım ve hayvancılık politikalarının ve verilen desteklerin müspet sonucu." Biz hakkı teslim eden ve gönülleri yalnız Hakk'a bağlı dadaşlara minnettarız" dedi. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:45 Kaynak: İHA
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