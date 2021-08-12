Üye Girişi
Milletvekili Aydemir: 'Milletimiz gerçeklerin farkında' - Son Dakika

Milletvekili Aydemir: 'Milletimiz gerçeklerin farkında'

12.08.2021 11:40
Milletvekili Aydemir: 'Milletimiz gerçeklerin farkında', System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Milletimiz gerçeklerin farkında.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Milletimiz gerçeklerin farkında. Milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakı'nın arkasında kenetlenmiş bir halde" dedi.

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 2020 Tokyo olimpiyatlarındaki başarının 19 yıllık süreçte spor alt yapısına yapılan yatırımların sonucu olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın çizdiği ufkun eseridir" dedi. Milletvekili Aydemir boks alanında elde edilen başarıya işaret ederek, Erzurumlu Boks Federasyonu başkanı Gözgeç ve Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar'a teşekkür etti.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde yaşanan orman yangınları ve sel felaketlerine işaret ederek, "Keşke en azından şu netameli zaman dilimlerinde yüreklerimiz aynı frekansta atsa. Keşke vatanımız, milletimiz için hep beraber bir hüzünse o hüznü, bir sevinçse o sevinci yaşasak. Ama maalesef olmuyor. İçimizde bazıları buradan bile nemalanma adına, hakikatle uzaktan yakından ilgisi olmayan paylaşımlarda bulunuyor. Tabii ki milletimiz bunu görüyor" diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda alınan derecelerin herkesi milletçe gururlandığını ifade eden Milletvekili Aydemir, "Sporcularımız çok daha özel noktalara varsınlar diye altyapı yatırımlarına değer verdik. Bundan dolayıdır bu aldığımız mesafe" ifadelerini kullandı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Türkiye Atletizm Federasyonu başkanı Fatih Çintımar'ın Erzurumlu olduklarını dile getiren Milletvekili Aydemir, gayretlerinden ve başarılarından dolayı iki federasyona da teşekkür etti. Boksa dönük altyapı çalışmalarının önemine işaret eden Milletvekili Aydemir, "İnşallah dünya şampiyonları çıkaracağız, olimpiyat bir ilktir" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan iş gücü istatistiklerine göre işsizlik oranının, haziranda bir önceki aya göre 2,5 puanlık azalışla yüzde 10,6'ya gerilediğine işaret eden Milletvekili Aydemir, "Pandemiye rağmen bunlar oluyor. Nasıl oluyor? Zemin düzgün olduğu için oluyor. Ak anlayışın sahaya yaydığı özel enerjiyle oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün dünyadaki gelişmeleri birebir takibiyle ve buna dönük direktifleriyle oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

'Milletimiz gerçeklerin farkında'

Muhalefetin hiç olmazsa kendi oturduğu dalı kestiğinin farkında olması gerektiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, "Bu yalanlarla, iftiralarla, ülkemiz eğer zarar görecekse bu zarardan onlar da nasip alacaklar. Öyleyse yapmaları gereken, hakikatlere dönmek. 'Öldük, bittik' teraneleri ters tepiyor. Milletimiz gerçeklerin farkında. Milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakı'nın arkasında kenetlenmiş bir halde." ifadelerini kullandı.

Eren Bülbül'e Vefa

Milletvekili Aydemir, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen sıcak temas esnasında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Astsubay Ferhat Gedik'i de şahadetlerinin 4. yılında andı. Bölücü vatan hainlerinin en çok Kürtlere zarar verdiğini dile getiren Aydemir, "Bunlar ya yok olacaklar ya yok olacaklar. Zaten o zemine girmiştir Allah'ın izniyle." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Milletvekili Aydemir: 'Milletimiz gerçeklerin farkında'

İbrahim Aydemir, Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Milletvekili Aydemir: 'Milletimiz gerçeklerin farkında' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı 11:57 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı Gaz ağrısı şüphesiyle hastaneye gidip, safra kanalından 50 tane taş çıkardı 11:55 Gaz ağrısı şüphesiyle hastaneye gidip, safra kanalından 50 tane taş çıkardı Kız yurduna karşı cinsel içerikli hareket yapan gence sokak ortasında meydan dayağı atıldı 11:39 Kız yurduna karşı cinsel içerikli hareket yapan gence sokak ortasında meydan dayağı atıldı
Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor? 11:36 Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor? 5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı 11:14 5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı Belediye başkanı tarafından ısırılan olimpiyat madalyası değiştirilecek 10:42 Belediye başkanı tarafından ısırılan olimpiyat madalyası değiştirilecek
Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi 10:14 Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık 09:56 Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık

Son Dakika Haberleri
12:05 Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı
11:57 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı
11:54 Gaz ağrısı şüphesiyle hastaneye gidip, safra kanalından 50 tane taş çıkardı
11:36 Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?
11:35 Sezon açılışı öncesi Fenerbahçe'de büyük talihsizlik! Pelkas'ın antrenmanda omzu çıktı
11:31 Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın
11:15 Dolar düşüşte! Bugün 8,58'den işlem görüyor
10:54 Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor
10:54 Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı
10:47 Cumhurbaşkanı, bizzat açıkladı! Bu yıl Giresun fındığı 27 liradan, levant fındık 26,5 liradan alınacak
Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı         
12:05
Son Dakika: Hükümet memurlar için zam teklifini sundu: 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 6 artı enflasyon farkı Son Dakika: Hükümet memurlar için zam teklifini sundu: 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 6 artı enflasyon farkı         
11:56
Düğünde çıkan kavganın bilançosu ağır oldu! Düğünde çıkan kavganın bilançosu ağır oldu!         
11:43
Sezon açılışı öncesi Fenerbahçe'de büyük talihsizlik! Pelkas'ın antrenmanda omzu çıktı Sezon açılışı öncesi Fenerbahçe'de büyük talihsizlik! Pelkas'ın antrenmanda omzu çıktı         
11:36
Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın         
11:32
Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı         
10:55
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu         
10:40
Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın         
09:59
Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı         
09:12
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!         
08:47
Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı         
23:55
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar         
20:00
Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti         
19:39
Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı         
17:28
Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!         
16:15
Daha fazla gizli tutamadılar! Ünlü oyuncu Christina Ricci kuaföründen bebek bekliyor Daha fazla gizli tutamadılar! Ünlü oyuncu Christina Ricci kuaföründen bebek bekliyor         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 12:17:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Aydemir: 'Milletimiz gerçeklerin farkında' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement