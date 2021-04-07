Milletvekili Aydemir: "Milletimizin irfanı her şeyi çözüyor" - Son Dakika

Milletvekili Aydemir: "Milletimizin irfanı her şeyi çözüyor"

07.04.2021 11:35
Milletvekili Aydemir:

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Sığındığımız yer, hukuktur.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Sığındığımız yer, hukuktur. Bizim yegane destek aldığımız yer milletimizdir. Milletimizin irfanı her şeyi çözüyor, müthiş bir dekoderdir. CHP'nin kodlarının ihtilal, darbe üzerine kurulu olduğunu milletimiz biliyor ve geldiğimiz nokta bunu bir kez daha teyit etmiştir" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki göstererek, "Bu faullü yaklaşıma, millet iradesini ifade eden milletvekillerinden destekler geldi. Bizi asıl yaralayan, üzen tarafı da bu oldu" dedi.

'Bunları her defasında bertaraf ettik'

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin, iktidara geldiği günden bu yana faullü yaklaşımlara muhatap olduğunu söyledi.

Vesayet odaklarının, 2002'den beri ellerini yönetimden bir türlü çekmediğini dile getiren Milletvekili Aydemir, "Bunları her defasında bertaraf ettik. 15 Temmuz öyle bir noktaya getirdi ki kanlı bir ihtilale kadar gittiler. Milletçe hadlerini bildirdik ama bunlar tükenmiyor. Bu, öyle bir damar ki bu faulü biteviye yapmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

"104 emekli amiralin, muhtıra mahiyetli bir metin hazırladığını" hatırlatan Milletvekili Aydemir, "Millet iradesini hiçe sayan bir yaklaşımla, sözüm ona makulmüş gibi görüntü verip arkasında sopa gösteren ve silahlı güçlere, 'Bakın biz silahsız olduğumuz halde bunu yapabiliyoruz. Siz niye yapmıyorsunuz?' gibi işaret veren bir açıklama yaptılar. Bu açıklamanın gece yarısı olması bile başlı başına bir mesaj taşıyor. Siz kimsiniz? Ne hadle bunu yaparsınız?" ifadelerini kullandı.

Milletçe alesta vaziyetteyiz

Milletvekili Aydemir, milletin infial halinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Ne yazık ki bu faullü yaklaşıma, millet iradesini ifade eden milletvekillerinden destekler geldi. Bizi asıl yaralayan, üzen tarafı da bu oldu. Herkesin müteyakkız olması gerekiyor. Su uyur, düşman uyumaz. Askeri uyutmayacağız. Asker kim? Bütün bir millet. Milletçe alesta vaziyetteyiz. Bunların, 15 Temmuz'u bir daha yaşatma gibi bir özlem içinde olduklarını gördük. 104 amiral dışında diğer uçlar nedir? O uçları mutlaka birleştirmek lazım. Adalet mekanizması bunlardan gereken hesabı soracaktır. Sığındığımız yer, hukuktur. Bizim yegane destek aldığımız yer milletimizdir. Milletimizin irfanı her şeyi çözüyor, müthiş bir dekoderdir. CHP'nin kodlarının ihtilal, darbe üzerine kurulu olduğunu milletimiz biliyor ve geldiğimiz nokta bunu bir kez daha teyit etmiştir." - ERZURUM

Milletvekili Aydemir: Milletimizin irfanı her şeyi çözüyor

İbrahim Aydemir, Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Milletvekili Aydemir: 'Milletimizin irfanı her şeyi çözüyor' - Son Dakika


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