Milletvekili Aydemir: "Nevruz kardeşlik kaydıdır" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Biz, asgari müştereği kardeşlik, ortak ekseni birlik ve beraberlik; mukadderatı, endişeleri ve hedefleri aynı; kırmızı çizgisi mukaddesatı olan yüce bir milletiz. Nevruz, ortak sevincimiz ve kardeşlik kaydımızdır" dedi.

Milletvekili Aydemir, "Nevruz; şairin, 'Delinse yer, çökse gök, yansa, kül olsa dört yan/ Yüce dileğe doğru yine yürürüz yayan" ifadesiyle vurguladığı üzere azmi, duruşu ve kararlılığıyla asırlardan asırlara yürüyen, çağ açıp çağ kapatan asil milletimizin 'birlikte rahmet vardır' mesajını ortak bir sevinçle ifadesidir' vurgusunda bulundu.

Milletvekili Aydemir, "İstiklal Marşımızdaki, 'Garb'ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar/ Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var' kaydı, gücünü bezmi ezelde verdiği kardeşlik ahdinden alan asil milletimizin birlikte kararlılığı, dirlikte azmini vurgular. Anadolu ve Gönül Coğrafyamızda Milletimizce yazılan tüm destanların, tarihe vurulan tüm mühürlerin sır ve ilham kaynağı budur, yani kardeşliğimizdir" dedi.

Nevruz, Kardeşlerin Selamlaşmasıdır

Şairin, 'Irmağız, her akan sele uymayız/ Şark'tan, Garp'tan esen yele uymayız/ El uysun bize, biz ele uymayız' tespitini paylaşan Milletvekili Aydemir, "Nevruz'la verilen mesaj, Erzurum'dan Diyarbakır'a, Kars'tan İzmir'e, Ardahan'dan Edirne'ye, Tunceli'den Muğla'ya selamdır, esenliktir. Bizden olmayan ve bizi bilmeyenlerin anlayamayacağı ve anlamak istemedikleri kardeşlik sadasıdır" tespitini paylaştı.

Milletvekili Aydemir, "Yüce Milletimizin Bahar bayramını tebrik ediyor; Dede Korkut'tan Ahmet Yesevi'ye, Alparslan'dan Osmangazi'ye bizi kardeşlik ahdinde buluşturan ecdadımızı rahmet ve şükranla anıyoruz" dedi. - ERZURUM