Üye Girişi
Milletvekili Aydemir Oltu'nun nabzını tuttu - Son Dakika

Milletvekili Aydemir Oltu'nun nabzını tuttu

18.09.2021 11:33
Milletvekili Aydemir Oltu'nun nabzını tuttu, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Erzurum Sahada İstişare Programı kapsamında haftayı Oltu ziyaretiyle tamamladı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Erzurum Sahada İstişare Programı kapsamında haftayı Oltu ziyaretiyle tamamladı. Oltu ilçe merkezinde partilileriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, ilçenin Başbağlar, İnanmış, Çamlıbel, Özdere, Yarbaşı ve Tutmaç Mahallerine konuk oldu, yerleşim alanları sakinlerinin genel ve bölgesel gündeme ilişkin tespitlerini aldı.

Aydemir'den Oltu Buluşması

Oltu İlçe Başkanı Efdal Gülcü, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Çetin Gözütok, Gürbüz Keleş ve Cevdet Yeşilyurt, AK Parti Oltu Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Oltu'nun nabzını tutan Milletvekili Aydemir, 'Oltu ilçe ziyaretimizde yürek dilleriyle bizi sarıp sarmalayan hemşehrilerimize minnettarız. ' dedi.

Oltu'da Ak Gündem

Oltu ilçe Merkezinde AK Parti Yönetimiyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, ilçe siyasi, ekonomik ve sosyal gündemi hakkında bilgi alışverişinde bulundu, TBMM ve Bakanlıklar nezdinde Oltu'yu ilgilendiren projeler, yatırımlar ve ilçe vizyonuna dönük programlı çalışmalar kaydında girişimlerini paylaştı.

Oltu Esnafına Selamlama Ziyareti

İlçede esnafa selamlama ziyaretinde bulunan Milletvekili Aydemir ve AK Parti Heyeti salgının yol açtığı ekonomik kayıpları önlemek, oluşan kırılganlığı gidermek amacıyla Hükümet tarafından verilen Sosyal Koruma Kalkanı destekleri çerçevesinde esnaf, çiftçi ve vatandaş memnuniyetini sorguladı, beklentileri kayda geçti.

Ak Heyetten Başbağlar İstişaresi

AK Parti Heyetinin Oltu kırsalında ilk ziyaret durağı Başbağlar Mahallesi oldu. Mahalle sakinleriyle köy evi ve kahvehanelerde bir araya gelen heyet, ülke, bölge ve il gündemine ait vatandaş görüşlerini dinledi. Milletvekili Aydemir yaptığı değerlendirmede, ' Başbağlar, Oltu ilçemizin şirin köyü.

Ziyaretten aldığımız hazzın tarifi yok. 19 Yıllık hizmet dönemimizi bizden çok daha güzel anlattılar. Bu vefa sinerjisine minnettarız. ' yorumunu yaptı.

İnanmış'ta Ak Davaya Vefa Gündemi

Başbağlar ziyareti sonrası Oltu İnanmış'a geçen AK Parti Heyeti, yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılandı. İnanmış Mahallesi buluşmasında gündem siyasetteki son gelişmeler, ekonomide kaydedilen çabalar ve tarımsal desteklerdi. İstişare ziyareti sonrasında açıklama yapan Milletvekili Aydemir, 'Oltumuzun İnanmış köyünde ismiyle özdeş iman ehli dadaşlarla kucaklaştık.

Muhalefetin müfteri tarzı hemşehrilerimizin AK Parti 'ye olan bağlılıklarını çok daha perçinliyor.' kaydını düştü.

Çamlıbel'de Ak Samimiyet

Oltu Kırsal alan istişare programının üçüncü etabı Çamlıbel Mahallesi oldu. Selamlama ve ağırlamalardan sonra Mahal sakinleriyle bir araya gelen heyet, vatandaşlarla bire bir ve yüz yüze görüşerek talepleri aldı, gözlem ve tespitleri dinledi, mahalle yönelik beklentileri kaydetti. Milletvekili Aydemir Çamlıbel ziyareti sonrasında yaptığı değerlendirmesinde, ' Oltu Çamlıbel Köyümüzün nüfusu yaz aylarında birkaç kat artıyor. Sebebi, dillere destan fiziki güzelliği. Mukim hemşehrilerimizin niteliğini tarife kelimeler yetmiyor. Bir daha ziyaret etmeyi ve dadaşlarla kucaklaşmayı nasip eden Rabbimize şükrediyoruz.' ifadesine yer verdi.

Özdere'de Tarımsal Üretim Ele Alındı

Milletvekili Aydemir ve AK Parti Heyetinin Özdere ziyaretinde gündem tarımsal üretim, patates üreticilerinin beklentileri, tarımsal ürünler üzerinde oynanan fiyat oyunları ve spekülatif yaklaşımlar oldu. Aydemir yaptığı paylaşımında, 'Dünya'da Patates'in kalitesini isminden aldığı Oltu'daki köyümüz Özdere'yi de ziyaret ettik. Yapılan hizmetleri şükranla karşılayan hemşehrilerimizin, helal-haram bilmeyen fırsatçıların ürün fiyatlarına dönük manipülatif yaklaşım uyarıları ne kadar haklıydı.' dedi.

Yarbaşılı Dadaşlardan Eser ve Hizmet Siyasetine Övgü

AK Parti Heyeti Özdere Mahallesi saha çalışması sonrasında Yarbaşı buluşmasını gerçekleştirdi. Özdere sakinlerinin ortak görüşü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ufkunda buluşmanın, eser ve hizmet siyasetine ve onun mimarlarına vefa olduğuydu. Milletvekili Aydemir ziyaret sonrasında yaptığı açıklamasında, 'Yarbaşı, Oltumuzun bir başka eşsiz güzellikteki köyü. Teşkilatımızla ziyaret ve hemşehrilerimizin taleplerini, tespitlerini öğrenip gereği için gayret sarf etmek huzur katsayımızı artırdı. Dadaş kardeşlerimizle iftihar ediyoruz.' dedi.

Tutmaç'ta Ak Meşveret

Milletvekili Aydemir ve AK Parti heyetinin Oltu saha çalışmasındaki son güzergahları Tutmaç Mahallesi oldu. Kazım Karabekir Belediyesi Başkanı Dursun Şahin'in de katıldığı meşverette, AK Parti ve Cumhur ittifakının Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine ulaşma kararlılığı ve küresel vicdanı uyandırıcı duruş ele alındı. Milletvekili Aydemir yaptığı paylaşımında, ' Oltu Tutmaç Köyü ziyaretimizi daha özel kılan eski Kazım Karabekir Belediye Başkanımız Dursun Şahin Hocamızla mülaki olmaktı. Müfteri güruha karşı uyanık olmayı hemşehrilerimize tembihlerken Hucurat 6. Ayete vurgusu ve fasıklara dikkat çekmesi çok anlamlıydı. Şükran. ' ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Milletvekili Aydemir Oltu'nun nabzını tuttu
Milletvekili Aydemir Oltu'nun nabzını tuttu
Milletvekili Aydemir Oltu'nun nabzını tuttu
Milletvekili Aydemir Oltu'nun nabzını tuttu
Milletvekili Aydemir Oltu'nun nabzını tuttu
Milletvekili Aydemir Oltu'nun nabzını tuttu

Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Özdere, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Aydemir Oltu'nun nabzını tuttu - Son Dakika


Son Dakika

Eğikliğinden dolayı İtalya'nın ünlü Pisa Kulesi'ne benzetilen Aksaray'daki eğik minarenin sırrını çözmek için çalışmalara başlandı 11:40 Eğikliğinden dolayı İtalya'nın ünlü Pisa Kulesi'ne benzetilen Aksaray'daki eğik minarenin sırrını çözmek için çalışmalara başlandı Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar 11:30 Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar Asker kınası kanlı bitti! Pompalıyı eline alan saldırgan, ortalığı savaş alanına çevirdi 11:23 Asker kınası kanlı bitti! Pompalıyı eline alan saldırgan, ortalığı savaş alanına çevirdi
Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi 11:15 Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alımını sınavsız bir şekilde noter kurasıyla belirleyecek 10:50 Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alımını sınavsız bir şekilde noter kurasıyla belirleyecek Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı 10:40 Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
10:35 "Günaydın", "tünaydın" demek cahiliye dönemine ait bir adet mi? Ali Erbaş tepki çeken sözleri üzerine açıklama yaptı Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası 10:22 Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası" mesajı sonrası linke tıklayanın şifrelerini ele geçiriyorlar

Son Dakika Haberleri
11:39 Eğikliğinden dolayı İtalya'nın ünlü Pisa Kulesi'ne benzetilen Aksaray'daki eğik minarenin sırrını çözmek için çalışmalara başlandı
11:32 ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı
11:30 Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar
11:26 Prof. Dr. Faruk Aydın "Vaka sayıları düşmezse kapanma kaçınılmaz" sözlerinden sonra tekrar konuştu: Kış ayları oldukça zor geçecek
11:17 Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım
11:08 Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti
10:45 Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü" sürprizi
10:37 Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı
10:29 Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı
10:21 Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası" mesajı sonrası linke tıklayanın şifrelerini ele geçiriyorlar
Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti         
11:55
ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı         
11:32
Prof. Dr. Faruk Aydın Prof. Dr. Faruk Aydın "Vaka sayıları düşmezse kapanma kaçınılmaz" sözlerinden sonra tekrar konuştu: Kış ayları oldukça zor geçecek         
11:26
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti         
11:09
Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü" sürprizi         
10:45
Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı         
10:38
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi         
10:16
Atina Zirvesi'ndeki ortak bildiriye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk Atina Zirvesi'ndeki ortak bildiriye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk         
09:06
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş         
08:21
Fransa, vahşice katledilen Türk'ü konuşuyor! 100 yerinden bıçaklayıp, betonla göle atmışlar Fransa, vahşice katledilen Türk'ü konuşuyor! 100 yerinden bıçaklayıp, betonla göle atmışlar         
08:09
Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu         
22:06
Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı         
20:28
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı         
19:25
Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı         
18:53
Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 12:00:04. #1.12#
SON DAKİKA: Milletvekili Aydemir Oltu'nun nabzını tuttu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement