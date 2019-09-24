Milletvekili Aydemir otobüs şoförleriyle bir araya geldi

AK Parti Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir Üniversitesi kampüsüne toplu taşıma görevi yapan otobüs şoförleriyle bir araya geldi.

Şoförlerle sohbet eden Aydemir, ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin bilgi aldı.

Aydemir, şunları kaydetti:

"Sizler, ailelerinden ayrılarak üniversite eğitimi veren öğrenci kardeşlerimize hizmet veriyorsunuz yani aslında eğitime destek veriyorsunuz. Bir ülkenin gelişmesi ve ilerlemesi için eğitim çok önemli bir faktördür. Eğitime destek sadece derslere girerek öğrencilere hitap etmekle olmaz. Sizler de eğitimin bir parçasısınız. Sizler öğrenci kardeşlerimizi güvenli bir şekilde okullarına ulaştırıyorsunuz yani sizlerin sayesinde hep birlikte cahilliğe karşı savaş açmış oluyoruz. Eğitime sağladığınız katkı yadsınamaz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Milletvekili Aydemir'in ziyaretinden memnun olduklarını dile getiren Balıkesir Kampüs Birlik Kooperatifi Kampüs Otobüs Şoförleri ve Birlik Başkanı Ali Osman Şakar, "Sayın Milletvekilimiz Mutlu Aydemir bugün bizleri ziyaret ederek çok mutlu etti. Bu davranışıyla bir kez daha kalplerimizi kazandı. Tüm şoför arkadaşlarım adına kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Birliğin yönetim kurulu üyesi Mustafa Çakır da Aydemir'e teşekkür ederek, "Sayın Milletvekilimiz, bizlerin sorunlarına kulak verdi, biz şoförlerin sesi oldu. Böylelikle onun sayesinde sorunlarımızın çözümü adına büyük bir adım atılmış oldu." ifadelerini kullandı.