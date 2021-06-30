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Milletvekili Aydemir: 'Siyaset meslek değildir' - Son Dakika

Milletvekili Aydemir: 'Siyaset meslek değildir'

30.06.2021 13:10
Milletvekili Aydemir: 'Siyaset meslek değildir', System.String[]

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Siyaset halkın gönlünü anlayıp manalandırmak, ortak bir rota bulmaktır.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Siyaset halkın gönlünü anlayıp manalandırmak, ortak bir rota bulmaktır. Siyaset etmek halkı bilmektir. Bunu en iyi bilen kadronun adı AK kadrodur. ' dedi.

'Cumhur ittifakı emsalsiz bir birliktelik'

Cumhur ittifakının yüreklerini halka raptetmiş bir anlayışı ifade ettiğini, bu yaklaşımın halkın yüreğinde özel ve emsalsiz bir yer edindiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, 'Bu halin Gönül Coğrafyasında da takdirle karşılandığını söyledi.

Aydemir Ak Siyaseti Anlattı

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Milletvekili Aydemir, AK Siyaset anlayışını tarif ederek, Cumhur İttifakının örnek bir siyasi birliktelik olduğunun altını çizdi. Siyasetin bir meslek olmadığına vurgu yapan Milletvekili Aydemir, 'Siyaset bir meslek değildir, siyaset yönetim egosunu tatmin etme adresi de değildir' dedi.

'Siyaset halkın gönlünü anlayıp manalandırmaktır'

Milletvekili Aydemir, 'Siyaset halkı yönetmek değil halkın gönlünü anlayıp manalandırmak, ortak bir rota bulmaktır. Siyaset etmek halktan daha iyi bilmek değil halkı bilmektir. Bunu en iyi bilen kadronun adı ak kadrodur. Bu hali hayata geçiren en esaslı siyasi birliktelik Cumhur İttifakı'dır. Yüreklerini halka raptetmiş eşsiz bir anlayış. Böyle olduğu içindir ki vatandaşın yüreğinde eşi, emsali olmayan bir yer edinmiştir.' İfadesini kullandı.

Türk Dünyası'nın Takdiri

Milletvekili Aydemir, 'Bu hal, gönül dünyamız için de böyle, Türk Dünyası için de böyle. Bu cümleden olarak ülkemizi ziyaret eden Kırgız parlamenterleri Meclisimizde ağırladık. Onlar için de Türkiye'nin zirvelere yürüyüşü iftihar vesilesi. Bu duygularla, Kırgız milletvekilleri adına Shailoobek Atazov ile Aibek Osmonov Meclisimizi selamladılar, borç biliyor, iletiyorum. ' dedi. - ERZURUM

Milletvekili Aydemir: 'Siyaset meslek değildir'
Milletvekili Aydemir: 'Siyaset meslek değildir'

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Aydemir: 'Siyaset meslek değildir' - Son Dakika


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