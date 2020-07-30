Milletvekili Aydemir sosyal medya düzenlemesini değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili, AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Aydemir, TBMM'de kabul edilen sosyal medya düzenlemesinin toplumdan büyük bir kabul gördüğünü belirterek, '"Teklif toplumdan büyük bir kabul gördü, büyük bir yürek ferahlamasıyla karşılandı." dedi.

Gençler için "Z kuşağı" tabiri kullanıldığını ifade eden Milletvekili Aydemir, bunun genç zihinleri farklı zeminlere yönlendirebilmek için oluşturulmuş suni bir kavram olduğunu dile getirdi.

Aydemir Basın Toplantısı Düzenledi

TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, sosyal medya düzenlemesine ilişkin sürecin toplumdan büyük bir kabul gördüğünü söyledi. Milletvekili Aydemir kabul edilen yasanın toplumsal açıdan hayati öneme haiz olduğunu belirtti.

Olumlu Gelişme

Sosyal medya düzenlemesinin toplumun her kesimine bir şekilde dokunacak olumlu bir gelişme olduğuna işaret eden Aydemir, bu alanda yapılan düzenlemenin, olmazsa olmazları arasında bulunduğunu kaydetti. Milletvekili Aydemir, kimi kesimlerin, siyasi muhalif oldukları için hak etmedikleri bir ifadeyle karşı duruş sergilediğini ve özgürlükleri kısıtladıklarını iddia ettiklerini bildirdi.

Sosyal Medya ve Ak Yaklaşım

AK Parti'ye uymayan, hayatın her alanındaki özgürlüklerin genişlemesine inat bir ithamla karşılaştıklarını söyleyen Milletvekili Aydemir, "Oysa tam tersi. Biz insanlarımızın huzur üzere yaşaması için, insanlarımızın hayattan lezzet alarak hayatı götürmeleri için böyle bir teklif getirdik." diye konuştu.

"Yasa toplumdan büyük bir kabul görüyor, büyük bir yürek ferahlamasıyla karşılanıyor." değerlendirmesinde bulunan Milletvekili Aydemir, yasa öncesi aşamada ortada isteyenin istediğini yapabildiği bir zemin bulunduğunu söyledi. Milletvekili Aydemir, devletin, milleti huzur içinde yaşatan bir olgu olduğuna işaret ederek, bunu yapma adına TBMM'de böyle bir yasama çalışmasının içinde bulunduklarını kaydetti.

Z Kuşağı Tanımlamasına Tepki

Gençler için "Z kuşağı" tabiri kullanıldığını ifade eden Milletvekili Aydemir, bunun genç zihinleri farklı zeminlere yönlendirebilmek için oluşturulmuş suni bir kavram olduğunu dile getirdi. Milletvekili Aydemir, gençleri kategorize etmeyi suni bir tavır ve tefrik edici bir yaklaşım olarak gördüklerini ve gençlerin yekpare bir yapı olarak milletin geleceğini ifade ettiğini bildirdi. "Gençlere önem veren anlayışın adı 'AK' anlayıştır, AK Parti anlayışıdır." diyen Milletvekili Aydemir, "Z kuşağı" kavramını reddettiğini ve bu kavramı kullanmanın gençlere haksızlık olacağını söyledi.

Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına tepki gösteren Milletvekili Aydemir, yapanları lanetle andığını belirtti. - ERZURUM