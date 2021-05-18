Milletvekili Aydemir, Üniversite öğrencileri ile bir araya geldi - Son Dakika

Milletvekili Aydemir, Üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

18.05.2021 15:39
Milletvekili Aydemir, Üniversite öğrencileri ile bir araya geldi, System.String[]

Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, 2021 TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışmasına hazırlanan, Balıkesir Üniversitesi BALSEC Elektrikli Araç Takımı ile bir araya geldi.

Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, 2021 TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışmasına hazırlanan, Balıkesir Üniversitesi BALSEC Elektrikli Araç Takımı ile bir araya geldi.

Balıkesir Birlemiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezinde; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Burcu Aydemir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'yla birlikte gençlerle buluşan Aydemir, Elektrikli Araç Yarışmasında Balıkesir'i temsil eden takım üyelerine başarılar diledi. Balıkesir Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Milli Savunma ve Teknoloji Topluluğu bünyesindeki takımın üyelerini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile video konferans yoluyla buluşturan Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, gençlerin çalışmalarına verilen öneme vurguda bulundu. Geleceğin mühendislerine yarışmada başarılar dileyen Aydemir; "Geleceğin dünyasını, geleceğin teknolojisini gençler inşa edecek. Elektrikli Araç Yarışmasında Teknofestte İlimizi temsil edecek BALSEC takımına güveniyor, başarılar diliyorum" dedi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da üniversite olarak öğrencilerin uygulamalı çalışmalarına büyük önem verdiklerini söylerken, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivaline katılan öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir'e de BALSEC takımına ve ayrıca üniversiteye verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ve beraberindekiler daha sonra merkezde çalışmalarını sürdüren güzel sanatlar ve müzik bölümü öğrencileriyle de bir araya geldi. - BALIKESİR

Milletvekili Aydemir, Üniversite öğrencileri ile bir araya geldi
Milletvekili Aydemir, Üniversite öğrencileri ile bir araya geldi
Milletvekili Aydemir, Üniversite öğrencileri ile bir araya geldi
Milletvekili Aydemir, Üniversite öğrencileri ile bir araya geldi
Milletvekili Aydemir, Üniversite öğrencileri ile bir araya geldi
Milletvekili Aydemir, Üniversite öğrencileri ile bir araya geldi
Milletvekili Aydemir, Üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Milletvekili Aydemir, Üniversite öğrencileri ile bir araya geldi - Son Dakika


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