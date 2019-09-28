Milletvekili Aydemir Yakutiyelilerle buluştu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Sayın Cumhurbaşkanımıza ve O'nun şahsında AK kadrolara dua ve iyi temennilerle yönelen dadaşlara her daim şükran duyuyoruz. Akif'imizin vurguladığı gibi; 'Değil mi cephemizin sinesinde iman bir/ Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir/Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz/ Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz." Allah'ın izniyle bu birlik ebediyen sarsılmayacaktır. ' dedi.



AYDEMİR'DEN YAKUTİYE ÇALIŞMASI



AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir yaz dönemi sahada yasama çalışmaları kapsamında esnaf, kamu kurumu, kırsal kesim istişarelerini Yakutiye ilçesinde devam ettirdi. Karayolları, İŞKUR, İl Sağlık, Atatürk Üniversitesi, İl Tarım Müdürlüğünde kamu 2019 çalışma programları hakkında yetkililerle görüş alışverişinde bulanan Milletvekili Aydemir, 2020 yılı öngörülerini ele aldı.



SAHADA YASAMA ÇALIŞMASI



Milletvekili Aydemir esnaf alan çalışması programı düzeyinde Yakutiye Menderes Caddesi, Gümrük Camisi muhiti ve Kuruhapan, Gülahmet ve Tahtacılar esnafıyla bir araya geldi. Rabia Hatun Mahallesi, sakinleriyle buluşan Milletvekili Aydemir, Abdurrahman Gazi güzergahında 600'e yakın konutun bulunduğu Palandöken 1 ve 2. etap TOKİ yatırımlarını inceledi.



ÜRETİCİ KESİMLE İSTİŞARE



Aydemir ve çalışma arkadaşlarının bir diğer ziyaret ve istişare adresi tarım kesimi oldu. Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım'la birlikte, sebze-meyve üreticileriyle bostan başında buluşan Milletvekili Aydemir, Erzurum'un organik tarım alanında kaydettiği ilerlemeleri değerlendirdi, Tarım ve Ormancılık kaydındaki destekleri paylaştı.



KARAYOLLARINDA 'YAYLA KÖYÜ' GÜNDEMİ



Karayolları 12. Bölge Müdürülüğünü ziyaret eden Milletvekili Aydemir, göreve yeni başlayan Bölge Müdürü Esad Mahmut Partal'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Karayolları düzeyinde yıllık ve 2023'e sari yatırımlar hakkında bilgi alan Milletvekili Aydemir Uzundere'ye bağlı olmasına rağmen Oltu'ya daha yakın olan Yayla köyü için orman yolunun sürekli açık olması gerektiğini, bunun için bu yolun karayolları ağına alınması gerektiğini belirterek, Yayla Köyü sakinlerinin beklentilerini aktardı.



ERZURUM'UN İSTİHDAM VİZYONU



Milletvekili Aydemir, ak Parti Yakutiye ilçe Başkanı Recep Aydın ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İş-Kur il müdürlüğünü ziyaret etti. İl Müdürü Abdulkadir Mutlu'dan çalışmaların seyri hakkında bilgi alan heyet, Aile ve Çalışma Bakanlığı istihdam imkanlarına dönük projeleri Erzurum etabı çalışmaları hakkında istişare etti.



ERZURUM TARIMSAL EYLEM PLANI



Başkan Aydın ve çalışma grubuyla birlikte Tarım İl Müdürlüğünü ziyaret eden Milletvekili Aydemir, il Müdürü Osman Akar ve diğer yetkililerden ilde kaydedilen tarımsal gelişmelere dair bilgi aldı, il 2023 tarımsal vizyonu odağında görüş alışverişinde bulundu. Heyet daha sonra Yakutiye ilçe kaymakamı Mahmuthan Aslan'ı ziyaret etti.



AYDEMİR MENDERES CADDESİ ESNAFIYLA MEŞVERET ETTİ



Kamu çalışmaları sonrasında esnaf buluşmaları programını gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, Yakutiye ilçesi Menderes caddesi esnafının konuğu oldu. Milletvekili Aydemir yaptığı paylaşımda, ' Faizlerin düşmesi, iktisadi kodların sıhhat ifade etmesi büyük bir memnuniyet iklimi oluşturmuş. Kurulan müşterek cümle, "Müsrif yaklaşım tüccarın basiretli olma ilkesine ters düşüyor" şeklindeydi. Teşekkürler. ' ifadesine yer verdi.



GÜMRÜK ESNAFIYLA MAHALLE KÜLTÜRÜ SÖYLEŞİSİ



Milletvekili Aydemir ve ilçe Başkanı Aydın'ın esnafla buluşmada bir diğer adresi Gümrük semti Kuruhapan esnafı oldu. Ziyarette faizlerin düşmesiyle birlikte yaşanan pozitif gelişmeler ele alındı. Esnafın gündeme getirdiği bir diğer konu ise kentsel dönüşüm oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in başlattığı işyeri cephelerine dönük çalışmalara büyük minnettarlık duyan esnafla Erzurum Mahalle Kültürü üzerinde söyleşen Milletvekili Aydemir, Erzurum mahallelerinin yeniden ihyası odağında beklentileri aldı.



'UFKUMUZ, CUMHURBAŞKANIMIZIN YOLUDUR'



Aydemir ve çalışma grubu günlük program kapsamında daha sonra Gülahmet ve Tahtacılar semtindeki işyeri sahiplerinin konuğu oldu. Ticaret nabzının attığı adreste, huzur ve iktisadi gelişmelerde iyiye dönük beklenti yüksekliği vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin küresel vizyona damga vurduğunu kaydeden esnaf, Cumhurbaşkanının BM'de yaptığı konuşmalarındaki vurgu ve hassasiyetlere minnettar kaldıklarını belirttiler.



ÜRETİCİLERLE BOSTAN BAŞI BULUŞMASI



Milletvekili Aydemir, kırsal alan çalışma programı kapsamında Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım'la birlikte, sebze-meyve üreticileriyle bostan başı buluşmasını gerçekleştirdi. Milletvekili Aydemir buluşma sonrası yaptığı açıklamada, 'Yüzü aşkın bostanda Erzurum'un üretici yüzünü sergileyen hemşerimizle gurur duyduk. Onlarca üniversite talebesine kazanç kapısı olmalarından mutlu olduk. Sektöre dönük sahiplenme sözü verdik.' dedi. - ERZURUM