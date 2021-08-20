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Milletvekili Aydın, ATSO yönetimiyle bir araya geldi - Son Dakika

Milletvekili Aydın, ATSO yönetimiyle bir araya geldi

20.08.2021 14:42
Milletvekili Aydın, ATSO yönetimiyle bir araya geldi, System.String[]

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın beraberinde İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve parti yönetiminden oluşan bir heyetle Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu'yu ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Ziyarette ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, ATSO Başkan Yardımcısı Ahmet Metin Günay, Yönetim Kurulu üyeleri Hacı Dikmen de hazır bulunurken ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Milletvekili Ahmet Aydın'a pandemide Adıyaman ekonomisiyle ilgili sorunları aktardı.

Ziyarette konuşan AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, "Seçim bölgemizde milletvekilleri arkadaşlarımızla teşkilatımızın hazırlamış olduğu program dahilinde geziyoruz. İlgili bütün kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarımızın yöneticileriyle hem Adıyaman ile alakalı yatırımlar noktasında hem de Türkiye gündemi ile ilgili fikir alış verişinde bulunuyoruz. Her platformda uğradığımız mekanlardan birisi Adıyaman için güzel hizmetlere vesile olan bir kuruluş. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Mustafa Uslu ve yönetimiyle birlikte Adıyaman'ı ve Adıyaman'a olan yatırımları konuşacağız. Ben tekrar Sayın Başkanımıza ve tüm yönetimine bir kez daha teşekkür ediyorum. Ülkemiz adına şehrimiz adına katma değer ürettikleri için Allah razı olsun diyorum" dedi.

Ziyarette konuşan ATSO Başkanı Mustafa Uslu, pandemi sürecinde özellikle hizmet sektörünün ciddi sıkıntı yaşadığına dikkat çekti. Uslu; "Pandemi sürecinde hizmet sektörümüz büyük sıkıntı yaşadı. Ancak devletimiz verdiği desteklerle sektördeki sıkıntıları azaltmaya çalıştı. Bizlerde sürekli sizlerle iç içe olarak sorunlarımızı aktararak çözümü noktasında takipçi olduk. Bu süreçte ilimizin yüz akı kurumlarından olan Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezini devreye aldık. Merkezimiz kalifiye eleman yetiştiriyor. Burada yetişen 200 gencimiz bugün kendi ekmeğini kazanmakta. Sağ olsun son dönemde Ahmet Aydın ile birlikte tüm siyasilerimiz ve vekillerimiz her fırsatta bütün Adıyaman'ı gezdikleri gibi bu ilin katma değerini üreten ve sivil toplum örgütlerini ziyaret ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Ben kurumum ve şahsım adına hepinize teşekkür ediyorum. Birlik beraberliğimizi inşallah görüşmelerimizi sıklaştırarak hep birlikte birbirimize destek olacağımıza inanıyorum" dedi.

Milletvekili Aydın, TOBB Adıyaman Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Musa Yolcu ve icra kurulu üyeleriyle de bir araya gelerek, genç yatırımcıları dinledi. - ADIYAMAN

Milletvekili Aydın, ATSO yönetimiyle bir araya geldi
Milletvekili Aydın, ATSO yönetimiyle bir araya geldi
Milletvekili Aydın, ATSO yönetimiyle bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Aydın, ATSO yönetimiyle bir araya geldi - Son Dakika


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