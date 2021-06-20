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Milletvekili Aydın, Besni ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Milletvekili Aydın, Besni ilçesinde incelemelerde bulundu

20.06.2021 13:30
Milletvekili Aydın, Besni ilçesinde incelemelerde bulundu, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Besni ilçesini ziyaret ederek, yapılacak projeler ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Besni ilçesini ziyaret ederek, yapılacak projeler ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, Besni Esnaf Odası Başkanı Hayati İşitmen, Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan ve il encümenleriyle birlikte Besni Kaymakamı Nazlı Demir'i makamında ziyaret etti. Milletvekili Ahmet Aydın burada Besni'ye yapılacak projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Milletvekili Aydın, "Besni Kaymakamı Nazlı Demir ile ilçemizde devam eden ve yapılacak projeler hakkında kaymakamlıkta istişare bulunduk. Kaymakam hanımın gıyasetinde ilçemizin temel problemleri ve ana önceliklerini konuştuk, ilçe kaymakamımız geldiği günden belli ciddi bir gayretle bir aşamaya getirmiş. İlçe teşkilatımız, il genel meclis üyelerimiz, belediye başkanımız ve oda başkanlarımız hep birlikte gayret ediyoruz. Besni'mizin sorunları ve çözümü için ciddi bir efor sarf ediyoruz ve çok güzel de işler başardık. Neler yapılabileceği konusunda da ilgili mercilerle görüşerek sorunların çözümü gayreti içerisindeyiz. Öncelikle emekleri için kaymakam hanım başta olmak üzere buradaki bütün yerel aktörlerimize teşekkür ediyorum. Buradan projenin müjdesini de verdiler sağ olsun Besni Kaymakamlığı ve GAP idaresi iş birliği ile birlikte Atmalı köyümüze 3 milyon liraya mal olacak olan yöresel ürün pazarıyla Besni'mizin çok güzel yöresel ürünlerinin hem tanıtımı hem de pazarlanması noktasında ciddi bir merkez olacak. Aynı zamanda burada bir istihdam da sağlanacak, kooperatifçiliğin en iyi örneklerinden birisi olacaktır. Yine ilave projeleri gördük, ilgili mercilerle görüşeceğiz. Kızılin köyünde lavanta yolu projesi ve Kızılin iskelesi ile ilgili buraları turizme kazandırmanın noktasındaki projelerimizi hep birlikte takip ediyoruz. Eğitim, sağlık, ulaştırma ve tarımla ilgilenirken diğer taraftan turizm alanı gibi Besni'ye ait olan bu güzellikleri değerleri de gün yüzüne çıkarmak sadece Besni adına değil Adıyaman adına da ülkemiz turizm adına da faydalanmak istiyoruz. Esnaf odalarımızın esnaflarımızın sorunları küçük sanayi sitesinin problemleri çiftçimizin problemleri bizim için öncelikli problemler. Bunları da işbirliği neticesinde güzel sonuçlar aldık. Köylerimize de güzel hizmetler yapılıyor, köylerimizin tamamına yakının alt yapısı bitmiş olacak. Köylerimizin çöpleri düzenli bir şekilde özel idaremiz tarafından toplanıyor. Köylerimizin ilaçlamaları yapılıyor, alt yapıları tamamlanıyor. Kilitli parkeleri, köy konakları, asfalt, yol içme suyu problemleri yok çok şükür her evde şebeke suyu var. Bunlar son 15 yıl içerisinde olan işler" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili Aydın, Besni ilçesinde incelemelerde bulundu
Milletvekili Aydın, Besni ilçesinde incelemelerde bulundu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Aydın, Besni ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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