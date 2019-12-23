Milletvekili Aydın, Besni millet bahçesinin yapılacağı yeri inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Aydın, Besni millet bahçesinin yapılacağı yeri inceledi - Son Dakika

Milletvekili Aydın, Besni millet bahçesinin yapılacağı yeri inceledi

6 saat önce

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Besni ilçesine yapılması planlanan millet bahçesinin yerini inceledi.

Milletvekili Aydın, Besni millet bahçesinin yapılacağı yeri inceledi, System.String[]

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Besni ilçesine yapılması planlanan millet bahçesinin yerini inceledi.


AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Besni ilçe Başkanı Eyüp Mehmet Erdem ve partililerle beraber ilçede bir takım incelemelerde bulunan Milletvekili Aydın, vatandaşlarla da sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet daha sonra Besni ilçesinde yer alan eski tekel depolarının bulunduğu alanda yapılması planlanan millet bahçesinin yeri incelendi. - ADIYAMAN

Ahmet Aydın, AK Parti, Adıyaman, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Binali Yıldırım'ın KYK affı sorusuna verdiği yanıt öğrencileri güldürdü: Koltuk elden gitti
Yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü

Son Dakika Haberleri
23:10 Yemen'in Husi kuşatması altındaki kenti Taiz'de kitap fuarı açıldı - Son Dakika
23:06 Ahır yangınında 240 hayvan telef oldu - Son Dakika
23:06 Belediye otobüsü tramvay parmaklıklarına çarptı - Son Dakika
23:04 BELEDİYE OTOBÜSÜ TRAMVAY PARMAKLIKLARINA ÇARPTI - Son Dakika
23:01 Vatandaşlar yılbaşı hindilerinin fiyatından memnun - Son Dakika
22:24 Yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
21:16 Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 23:14:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Aydın, Besni millet bahçesinin yapılacağı yeri inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]