Milletvekili Aydın, Besni millet bahçesinin yapılacağı yeri inceledi - Son Dakika

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Milletvekili Aydın, Besni millet bahçesinin yapılacağı yeri inceledi
6 saat önce
AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Besni ilçesine yapılması planlanan millet bahçesinin yerini inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:49 Kaynak: İHA
AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Besni ilçesine yapılması planlanan millet bahçesinin yerini inceledi.
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Besni ilçe Başkanı Eyüp Mehmet Erdem ve partililerle beraber ilçede bir takım incelemelerde bulunan Milletvekili Aydın, vatandaşlarla da sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet daha sonra Besni ilçesinde yer alan eski tekel depolarının bulunduğu alanda yapılması planlanan millet bahçesinin yeri incelendi. - ADIYAMAN
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