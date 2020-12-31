Milletvekili Aydın'dan Adıyaman Tütünü açıklaması - Son Dakika

Milletvekili Aydın'dan Adıyaman Tütünü açıklaması

31.12.2020 12:09
Milletvekili Aydın'dan Adıyaman Tütünü açıklaması, System.String[]

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın kıyılmış tütünüyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın kıyılmış tütünüyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Adıyaman tarımı ve tütünü her zaman vazgeçilmez öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak açıklamalarda bulunan Milletvekili Aydın, "Bilindiği üzere, tarihte ilk defa sarmalık kıyılmış tütünü yasal hale getirerek serbestçe üretiminin ve ticaretinin yapılabilmesinin önünü biz açtık. Bizim için olmazsa olmazımız olan, sarmalık tütün üretimi için AK Parti hükumetlerimiz döneminde çok ciddi aşama kaydettik. En başında 2008'de verdiğimiz önerge ile ilk olarak üreticiye 50 kilograma kadar sarmalık kıyılmış tütünü bulundurma, kullanma hakkı ve yetkisini kazandırdık. Sarmalık tütüne uygulanan özel tüketim vergisi oranını da yüzde 40'a düşürerek, hükumetimizden tütün üreticimize büyük bir destek daha sağladık. Sarmalık kıyılmış tütünü kaçak olmaktan çıkarıp tamamen yasal zemine kavuşturmak için gerekli tüm düzenlemeleri yaptık. Tütün kooperatifleri kurulmaya başlandı. İlgili 2 yönetmelik de bugün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. En az 250 tütün üreticisi çiftçimiz tarafından kurulacak kooperatifler yoluyla da üretimi ve tüketimi kayıt altına alarak üreticimizi daha fazla koruyabilmeyi amaçladık. Bu husus, tekelleşmeyi ve üreticinin alın terinin istismarını önlemek için de büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, kooperatifler daha az masrafla tesis kurarak, büyük meblağlı teknolojiyi transfer etmek ve yeni makine almak zorunda kalmayacaktır. 2020 yılında, TBMM'de kabul edilen kanun teklifimizle de; tütün mamullerinde (sigara vb.) en az yüzde 30 yerli tütün kullanma zorunluluğu getirdik. Şu anda sigara üretiminde kullanılan tütünün yüzde 90'ından fazlasının ithal olduğunu düşünürsek, bu kanunla muhakkak ki çiftçimizin yüzü gülecektir. Böylelikle üretimin çok daha fazla artacağına ve üreticimize, ilimize çok daha fazla katma değer sağlayacağı açıktır. Stratejik ve bölgesel manada çok önemli bir sektör olarak tarım her zaman hem Adıyaman hem de ülkemiz için vazgeçilmez önceliklerimiz arasında gelmektedir. Kalkınma ve üretimin her alanda olduğu gibi tarımsal faaliyetlerde de modern ve kazançlı bir hal alması için olanca gücümüzle çaba sarf etmekteyiz. Bu manada, ilimiz ve ilçelerimizin sahip olduğu potansiyel göz ardı edilemeyecek bir noktadadır. İlimizde üretimi gerçekleşen ve potansiyel değerinin çok daha yukarılara çekilmesi imkanı bulunan belli başlı tarımsal ürünlerin işlenip pazarlanması, üretim artışının sağlanması, hem ilimize hem de ülkemize ciddi manada katkı sağlayacaktır. 2020 yılında Adıyaman'da çiftçilerimize ödenen tarımsal desteklemeler ve hibeler AK Parti iktidarıyla her yıl olduğu gibi yüz ağartacak bir şekilde devam etmiştir. 2020 yılı itibariyle 65 bin 541 çiftçimize toplamda 191 milyon 82 bin 341 TL ödeme yapılmıştır. Kırsal Kalkınma kapsamında da pek çok projeye hibe yardımı yapılmıştır. Hemşehrilerimizin, çiftçimizin, tarım sektörü ile iştigal eden herkesin çok daha hızlı, kolay ve kaliteli bir şekilde hizmet alabilmesi ve faydalanabilmesi için, takiplerimizi ve gayretlerimiz hızla devam edecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili Aydın'dan Adıyaman Tütünü açıklaması

Ahmet Aydın, Adıyaman, AK Parti, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milletvekili Aydın'dan Adıyaman Tütünü açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gelenek bozulmadı! Kraliyet Ailesi ve dünyaca ünlü isimler yılbaşına özel poz verdi Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CoronaVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi Borç meselesi nedeniyle katil olan zanlıdan pes dedirten sözler: Birini vurdum ama kim olduğunu bilmiyorum Telefonunu alamadıkları genci önce dövüp sonra tüfekle vurdular Komşusuyla husumet yaşayan aile altından yol geçen bir oda inşa etti! Görenler şaşıp kaldı Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor
Fenerbahçe, Max Kruse'ye 3.75 milyon euro tazminat ödeyecek Fenerbahçe, Max Kruse'ye 3.75 milyon euro tazminat ödeyecek         
12:06
80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler 80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler         
11:45
3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu         
11:36
Yılbaşı gecesi satacağı sahte içkileri gizli bölmeye saklayan pazarcıya baskın! 1200 şişe ele geçirildi Yılbaşı gecesi satacağı sahte içkileri gizli bölmeye saklayan pazarcıya baskın! 1200 şişe ele geçirildi         
11:10
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı         
10:36
Beyoğlu'nda antikacı cinayeti! Depo önünde pusu kurup saldırmış Beyoğlu'nda antikacı cinayeti! Depo önünde pusu kurup saldırmış         
10:24
Kalp krizi geçiren vatandaş polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı Kalp krizi geçiren vatandaş polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı         
10:05
Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için araç kullanmadan camilere gidilebilecek Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için araç kullanmadan camilere gidilebilecek         
09:33
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü         
08:54
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak         
08:19
Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız         
07:54
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi         
07:28
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 12:41:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Aydın'dan Adıyaman Tütünü açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei