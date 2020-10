Milletvekili Aydın'dan Dünya Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ahmet Aydın, dünyadan, bölgemizden ve ülkemizden yaşanan her sıcak gelişmeyi bizlere aktarmada, kamuoyunu açıklıkla her konu ve her hadiseden bilgilendirme noktasında basının ve gazetecilerin öneminin tartışılmaz olduğunu söyledi.

Aydın, "Dinamizmini, gücünü ve şevkini hiç bir zaman kaybetmeden, günün her anı haber peşinde koşmak ve her şartta görev yapmak kolay değildir. Bu manada; bu güzide mesleğin kıymetli mensupları da her daim milletimiz ve insanlık nezdinde en güzide yerlerini muhafaza etmişlerdir.

Büyük bir azim, özveri ve gayretle mesleklerini her türlü zorluğa karşı ifa etmekten hiçbir zaman vazgeçmeyen değerli basın mensubu kardeşlerimin '21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, kendilerine ve ailelerine sağlık ve başarılar temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN