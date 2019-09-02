Son Dakika Haberleri: Milletvekili Aydın'dan "fındıkta başkent" açıklaması
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Milletvekili Aydın'dan "fındıkta başkent" açıklaması

7 saat önce

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, kendisinin de yer aldığı "Fındığın Başkenti Ordu" yazılı afişle ilgili tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Milletvekili Aydın'dan

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, kendisinin de yer aldığı "Fındığın Başkenti Ordu" yazılı afişle ilgili tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Aydın, açıklamasında, konuyla ilgili sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında şahsına ilişkin olumsuz ifadelerin kullanıldığını belirtti.

Bir süre önce hem Giresun'da hem de Ordu'da gerçekleşen "Fındık Hasat Şenliği" törenlerine katıldığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Ordu'da gerçekleşen bu şenliğin ardından geçtiğimiz hafta Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve doğru bulmadığımız bir afiş hazırlanmış ve maksadını aşmıştır. Yanlış olan Tarım ve Orman Bakanımız ile iki ülkenin bakanlarının katıldığı toplantıya katılmak değil, yanlış olan bu resmi amacına aykırı olarak montajlayıp afişe etmektir. Bilinmelidir ki bu resim 'fındık başımızın tacıdır' anlamında çekilmiştir ve çekilen yer bir fındık bahçesidir. Daha sonra bu resmin yazı ile montajlanarak billboardlara asılması doğru ve şık olmamıştır."

"Fındıkta başkentlik" tartışmalarına işaret ederek, hem geçmişi hem de konumuyla Giresun'un dünya standartlarında fındığı ile kendini tanıtan bir il olduğunu bildiren Aydın, "Başkent ibaresi yıllardır Giresun tarafından kullanılan resmi olmayan bir kelimedir. Lakin eğer bir il fındığın başkenti ilan edilecekse bilinmelidir ki o il tartışmasız Giresun'dur. Giresun'u yıllardır 'Kirazın Anavatanı, Fındığın Başkenti' sloganlarıyla tanıttık. Bunda kesinlikle bir şüphe yoktur. Ama katıldığımız bir toplantıda çekilen resmin montajlanarak afiş haline getirilmesi ile bizi hedef tahtasına koyanlar şunu iyi bilmeliler ki, biz fındık üreticilerimize sahip çıkabilmek için elimizden geleni yaparak fındık fiyatının ilk defa hasat öncesi beklenen seviyede açıklanmasını sağladık." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:24 Kaynak: AA
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