Milletvekili Aydın'dan Kahta'ya TOKİ müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Aydın'dan Kahta'ya TOKİ müjdesi - Son Dakika

Milletvekili Aydın'dan Kahta'ya TOKİ müjdesi

6 saat önce

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 81 ilde yapılacak olan TOKİ 100 bin sosyal konutlar projesinin, Kahtada da yapılacağının müjdesini verdi.

Milletvekili Aydın'dan Kahta'ya TOKİ müjdesi, System.String[]

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 81 ilde yapılacak olan TOKİ 100 bin sosyal konutlar projesinin, Kahtada da yapılacağının müjdesini verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı.


Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanacak.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızın destekleriyle "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanacak. Kahta'da TOKİ yapılması için Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Akbulut ile görüşerek TOKİ işbirliğinde düşük maliyetle dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapacak çok önemli bir projeyi daha Kahta'da hayata geçiriyoruz. Bu projeden faydalanacak hak sahipleri 20 yıl gibi bir süre zarfında kira öder gibi ev sahibi olacak. Bizler bundan sonra bu projenin takibini yaparak en kısa süre de hayata geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Sosyal Konut Projemizin Kahtamıza şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum "diye konuştu. - ADIYAMAN

Ahmet Aydın, Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:33 Kaynak: İHA
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