Milletvekili Aydın'dan Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında İslam alemi, aziz milletimiz ve Adıyamanlı vatandaşların bayramını tebrik etti.



Milletvekili Ahmet Aydın, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayını hep birlikte idrak edildiğini dile getirdi.



Aydın, "Bu Ramazan içerisinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle diğerlerinden farklı oldu. Dünyayı kuşatan salgından ülkemiz de haliyle etkilendi. Zaman zaman sosyal hareketliliği kısıtlayıcı tedbirler alındı, sokağa çıkma yasakları ilan edildi, işyerlerimiz kapalı kaldış ancak bu uygulamaların tamamı, milletimizin ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirildi. Hamdolsun ülke olarak, milletimiz ve ülkemizin güçlü birlikteliğiyle bu süreci başarıyla yönettik, yönetiyoruz.



Dünyada ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri dahil olmak üzere birçok ülke, bu süreçte ağır kayıplar yaşadı. Salgının büyüklüğü karşısında ortaya çıkan çaresizlik görüntülerine dünyanın onlarca ülkesinde hepimiz şahit olduk. Türkiye ise, bilimin ışığı altında ve önceden aldığı tedbirler sayesinde pandemiyi kontrol altına almayı başardı. Dünyanın her köşesinden vatanlarına dönmek isteyen on binlerce vatandaşımızı da gurbette çaresiz bırakmadık ve büyük operasyonlarla Türkiye'ye, anavatanlarına sağa-salim kavuşturmayı başardık. Yeri geldi, yine dünyanın en uzak noktalarından hasta olan ama bulundukları ülkelerde sağlık hizmeti alamamış vatandaşlarımızı ambülans uçuklarımızla ülkemize getirdik ve tedavi altına aldık. Ülke içerisinde ise salgından olumsuz etkilenen, bütün kesimlerin mağduriyetlerine ayrı ayrı çözümler üretmeye çalıştık ve gerekli olan destekleri vakit kaybetmeden sağladık, sağlıyoruz.



Bu süre zarfında medeniyet tasavvurumuzun bir gereği olarak uluslararası alanda insani dış politika ilkesi benimsedik. Devletlerin birbirlerine giden yardım malzemelerine el koyduğu bir ortamda Türkiye onlarca ülkeye, sağlık yardımları yaptı. Kuşkusuz, gösterdiğimiz bu tavır, salgın sonrası dönemde Türkiye'nin etki alanını uluslararası alanda çok daha belirgin noktalara taşıyacaktır. Elbette bu süreç, ülkemiz ve diğer ülkeler açısından nihayete ermiş değil. Bugün Ramazan Bayramı'nı evlerimizde geçirmek durumunda kalıyor isek, bu konuda bir zafiyet yaşanmasına engel olmak nedeniyledir. İnşallah yeni normale kısa süre içerisinde geçeceğiz. Ancak bunu yine hep birlikte, yetkililerimizin de sürekli vurguladığı gibi; maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyarak başaracağız.



İşte böyle bir ortamda mübarek Ramazan ayını da milletimiz olarak nihayete erdirdik. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bu süre zarfında büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, evde kalarak, kurallara titizlikle riayet ederek, gerektiğinde ailesinden, sevdiklerinden uzak kalarak fedakarlıklar gösteren bütün vatandaşlarımıza ve hemşerilerime bir kez daha can-ı gönülden teşekkür ediyoruz.



Bu duygularla, Alem-i İslam'ın, aziz milletimizin ve bütün hemşerilerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu bir ömür geçirmelerini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN