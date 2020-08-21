Milletvekili Aydın'dan yatırımcılara büyük müjde - Son Dakika

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, yatırımcılara müjde vererek açıklamalarda bulundu.

Adıyaman'da yatırımcıların 6. Bölge teşvikinden yaralanacağı müjdesini veren Milletvekili Ahmet Aydın, "Resmi Gazetede bugün yayımlanan 2846 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Adıyaman ilimiz OSB içi ve OSB dışı ayrımı yapılmaksızın Adıyaman ve tüm ilçeleri 6.bölge teşviklerinin tamamından faydalanacaktır. Sanayimiz için çok önemli olan bu karar için Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz" diye konuştu. - ADIYAMAN