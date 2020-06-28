Milletvekili Aydın, Erkenek içme suyu şantiye alanını gezdi - Son Dakika

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde projesi tamamlanan Erkenek içme suyu şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Şantiye alanını gezerek incelemelerde bulunan Milletvekili Ahmet Aydın'a, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Gölbaşı ilçe Başkanı Hakan Toydaş, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Besni Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre ve Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan eşlik etti.

Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, şantiye alanını gezerek şantiyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Milletvekili Aydın, "23 Ocakta Ankara'da ihalesi yapılan projenin tamamlanmasıyla birlikte Gölbaşı, Besni ilçelerimiz ile 4 belde, 12 köy ve Gölbaşı OSB'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak. DSİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanlığınca yapılan ihale bedeli KDV dahil 150 milyon 644 bin TL olarak belirlendi. 130 Kilometre uzunluğunda çelik borular döşenerek yapılacak proje de 12 adet su deposu kurulacak. Yine projenin en kısa sürede tamamlanması bekleniyor" diye konuştu. - ADIYAMAN