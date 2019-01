Milletvekili Aydın Gazeteciler Gününü Kutladı

AK Parti Adıyaman Milletvekilİ Ahmet Aydın , 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Milletvekili Aydın , her zaman kamuyounu bilgilendirmek ve aydınlatmak için görevlerinin başında olan basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ettiğini söyledi.Aydın, "Dünyanın, bölgemizin ve ülkemizin yaşadığı her sıcak gelişmeyi bizlere aktarma noktasında olsun, kamuoyunu açıklıkla her konu ve her hadiseden bilgilendirme noktasında olsun basının ve gazetecilerin önemi tartışılmazdır. Dinamizmini ve gücünü hiç bir zaman kaybetmeden, her gün ve her an haber peşinde hiç bir zorluktan kaçınmayarak görev yapmak her meslekte bulunan bir özellik olmamıştır. Bu manada; bu anlamlı görevin kıymetli mensupları da her daim milletimiz ve insanlık nezdinde en güzide yerlerini muhafaza etmişlerdir.Büyük bir azim, özveri ve gayretle mesleklerini her türlü zorluğa karşı ifa etmekten hiçbir zaman vazgeçmeyen değerli basın mensubu kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, kendilerine ve ailelerine sağlık ve başarılar temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN