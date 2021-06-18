Üye Girişi
Milletvekili Aydın, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Milletvekili Aydın, muhtarlarla bir araya geldi

18.06.2021 13:34
Milletvekili Aydın, muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği'nde muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği'nde muhtarlarla bir araya geldi.

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve dernek üyesi olan muhtarlarla bir araya gelen Milletvekili Ahmet Aydın'a, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ile parti üyeleri eşlik etti.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ziyarette Milletvekili Ahmet Aydın, muhtarlardan mahalleleriyle ilgili sorun ve sıkıntıları dinledi.

Muhtarların her zaman kendileri için kıymetli olduğunu dile getiren Milletvekili Ahmet Aydın, "Parti yönetimimizle birlikte sahalardayız. Demokrasimizin kılcal damarları olan muhtarlarımızla bir araya gelerek hem Adıyaman gündemini hem de Türkiye gündemini konuştuk. Bu şehirde güzel bir şeyler olduğunda hep birlikte mutu oluyoruz. Sorun ve sıkıntılar olduğunda hep birlikte mücadele ediyoruz. Dolayısıyla hepimizin yüreği bu şehir için atıyor. Bu mahallemizin ve Adıyaman'ımızın en çok konuşmuş olduğu konulardan biri de eski devlet hastanesi ve bu hastanemizin yerine yeni bir sağlık alanı inşa edeceğiz inşallah. Şuanda da proje süreci devam ediyor. Bu proje bir yada iki ay içerisinde bitme aşamasına gelecek. 150 Yataklı olacak olan bu hastanemizin çalışmalarını sürekli takip ediyorum. ve bu hastanemizin projesi belli bir aşamaya kadar geldi. Proje tamamlanır tamamlanmaz bu hastanemizin yapım ihalesini yapacağız. Bu arada 150 yataklı devlet hastanemizi konuşurken 300 yataklı devlet hastanemizin de çalışmaları hızla devam ediyor. Bölgede olmayan bir takım bölümlerin dahi içerisinde olacağı son derece modern ve muazzam olacak olan 300 yataklı bir hastane. İlçelerimizle ilgili sağlık yatırımlarımız var, mahallelerimiz için sağlık yatırımlarımız var. Elini vicdanına koyan herkes özellikle sağlık alanı başta olmak üzere her şeyi hangi seviyeden alıp hangi seviyeye kadar getirdiğimiz çok açık bir şekilde ortada. Eskiden bu ilde 1 tane acil sağlık istasyonu ve 3 adet ambulans vardı. Şuanda 35 tane acil sağlık istasyonu var. Ambulans sayımız 3'ten 60-70'lere dayandı. Paletli ambulanslarımızdan hava ambulanslarımıza kadar devreye koyduğumuz zamanlar oldu. Sağlık başta olmak üzere diğer alanlarda da gereken her şeyi masaya yatırıyoruz" diye konuştu.

Daha sonra konuşan Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ise kendilerine yapılan ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirerek Milletvekili Ahmet Aydın'a ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ADIYAMAN

Milletvekili Aydın, muhtarlarla bir araya geldi
Milletvekili Aydın, muhtarlarla bir araya geldi

Milletvekili, Ahmet Aydın, AK Parti, Adıyaman, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Aydın, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika

Doğan ailesi, Habertürk ve Show TV'yi satın alacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi 15:06 Doğan ailesi, Habertürk ve Show TV'yi satın alacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı 15:01 Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı Geçtiğimiz günlerde tokatlı saldırıya uğrayan Macron'a minik öğrenciden şok soru: Tokat nasıldı? 14:52 Geçtiğimiz günlerde tokatlı saldırıya uğrayan Macron'a minik öğrenciden şok soru: Tokat nasıldı?
Alman basını, 14:40 Alman basını, "Rangnick ile anlaştık" diyen Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'i yalanladı HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu 14:30 HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi! Rusya'da durum git gide kötüleşiyor 14:08 Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi! Rusya'da durum git gide kötüleşiyor
Sıla yeni yaşını İlker Kaleli'ye romantik sözlerle kutladı: 40 yıl seni bekledim 13:56 Sıla yeni yaşını İlker Kaleli'ye romantik sözlerle kutladı: 40 yıl seni bekledim Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, 13:12 Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti

Son Dakika Haberleri
15:09 Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş
15:05 Doğan ailesi, Habertürk ve Show TV'yi satın alacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi
15:01 Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı
14:56 Sodasına ilaç atmış! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti, mahkeme tahliyesini verdi
14:51 Geçtiğimiz günlerde tokatlı saldırıya uğrayan Macron'a minik öğrenciden şok soru: Tokat nasıldı?
14:40 Alman basını, "Rangnick ile anlaştık" diyen Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'i yalanladı
14:37 A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak
14:29 HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu
14:08 Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi! Rusya'da durum git gide kötüleşiyor
13:22 Fenerbahçe, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ile anlaştı
Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş         
15:09
Son Dakika! İstanbul'da gün geceye döndü, birçok ilçede şiddetli sağanak yağış başladı Son Dakika! İstanbul'da gün geceye döndü, birçok ilçede şiddetli sağanak yağış başladı         
15:05
Sodasına ilaç atmış! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti, mahkeme tahliyesini verdi Sodasına ilaç atmış! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti, mahkeme tahliyesini verdi         
14:57
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı         
14:48
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek         
14:19
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi         
13:42
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Oyuncu Engin Altan Düzyatan dolandırıldı! 575 bin dolarlık sahte çek almış Oyuncu Engin Altan Düzyatan dolandırıldı! 575 bin dolarlık sahte çek almış         
12:36
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor         
12:20
İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek         
11:41
PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak         
10:51
Taşa Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi         
10:33
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar         
10:31
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 15:20:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Aydın, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement