Milletvekili Aylin Cesur'dan taziye ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Aylin Cesur'dan taziye ziyaretleri - Son Dakika

Milletvekili Aylin Cesur'dan taziye ziyaretleri

6 saat önce

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Yalvaç ilçesinde çıkan yangında 3 çocuğunu kaybeden aileye ve endoskopi sonrası yaşamını yitiren kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Aylin Cesur'dan taziye ziyaretleri, System.String[]

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Yalvaç ilçesinde çıkan yangında 3 çocuğunu kaybeden aileye ve endoskopi sonrası yaşamını yitiren kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Cesur ilk olarak Salur Mahallesi'ndeki evlerinde 7 Şubat'ta çıkan yangında 3 çocuğu ölen Süleyman ve Cemile Altınbaş çiftini ziyaret etti.

Aileye başsağlığı dileyerek acılarını paylaştığı belirten Cesur, olaya ilişkin cumhuriyet savcılığınca başlatılan soruşturmanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Cesur, daha sonra Yukarı Kaşıkara köyüne geçerek bir süre önce mide rahatsızlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede yapılan endoskopi sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden Ramazan Gök'ün yakınlarıyla görüştü.

Aileye başsağlığı dileyen Cesur, acılarını paylaştığını ifade etti.

Milletvekili, Aylin Cesur, İYİ Parti, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üniversite öğrencisi apart dairesinde halatla boynundan asılı halde bulundu
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal'dan Meral Akşener'e sert eleştiri: Tam bir hayal kırıklığı Van'da HDP'li vekilin aracında yakalanan kişi, terör olayının zanlısı çıktı Kadir Şeker davasında yeni ifade: Özgür Duran arkadan saldırıp darp etti

Son Dakika Haberleri
18:04 RTÜK, Çukur ve Yasak Elma dizilerine para cezası verdi
17:46 Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı
17:41 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir!
17:41 Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
17:00 Şeyma Subaşı'nın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! Sosyal medya Acun ve Guido'yu kıyasladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 18:28:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Aylin Cesur'dan taziye ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]