Milletvekili Ayrım otogarda hayatını kaybeden akrabasının evine taziyede bulundu

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, akrabası olan ve geçtiğimiz günlerde kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybeden Vahit Ayrım'ın evine taziye ziyaretinde bulundu.



Geçtiğimiz günlerde otogarda meydana gelen kavgayı ayırmak isterken canından olan Vahit Ayrım'ın akrabası AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Gökmeydan Mahallesinde bulunan evine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette aileye başsağlığı dileyen Şamil Ayrım, "Akrabamız olan Vahit Ayrım zamansız aramızdan ayrıldı. Olayla ilgili süreci takip ediyoruz. Allahtan rahmet diliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR