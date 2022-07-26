Ayşe Keşir, cenaze ile ilgili olarak sosyal medya hesabından "Teyzem Nuriye Aşık'ı, Hakk'a uğurladık. Cenaze merasiminde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Taziyede bulunan herkesten Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun. Dua bekleriz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Milletvekili, Ayşe Keşir, AK Parti, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Milletvekili Ayşe Keşir'in acı günü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.