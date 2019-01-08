Son Dakika Haberleri: Milletvekili Balık, Hastalara Ziyaret

Milletvekili Balık, Hastalara Ziyaret

1 saat önce

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesindeki hastaları ziyaret etti.

Milletvekili Balık, Hastalara Ziyaret, System.String[]
AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesindeki hastaları ziyaret etti.

Balık, beraberinde İl Sağlık Müdürü Cahit Polat ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Savaş Öztürk ile hastaneyi gezdi, tedavi gören hastalarla görüştü.

Hasta memnuniyetinin yüksek düzeyde olduğu hastanenin Türkiye'ye örnek olacağını ifade eden Balık, hastane çalışanlarına çabaları dolayısıyla teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:12 Kaynak: AA

Elazığ, Fethi Sekin, Milletvekili, Güncel
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