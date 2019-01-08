Milletvekili Balık, Hastalara Ziyaret

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesindeki hastaları ziyaret etti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesindeki hastaları ziyaret etti.



Balık, beraberinde İl Sağlık Müdürü Cahit Polat ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Savaş Öztürk ile hastaneyi gezdi, tedavi gören hastalarla görüştü.



Hasta memnuniyetinin yüksek düzeyde olduğu hastanenin Türkiye'ye örnek olacağını ifade eden Balık, hastane çalışanlarına çabaları dolayısıyla teşekkür etti.

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