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Milletvekili Balta "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı - Son Dakika

Milletvekili Balta "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı

10.01.2022 10:38
Milletvekili Balta "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve temel taşlarından olan basının her zaman ve her yerde doğru, tarafsız, ilkeli haber vererek, objektif davranarak haber alma özgürlüğünü sağlayan en etkili araç olduğunu belirtti.

Çok sesli, etkin, herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirebilen medyanın varlığının, demokratik ve şeffaf toplumun olmazsa olmaz koşulu olduğunun altını çizen Balta, "Ülkemiz, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye uyum sağlayan yazılı ve görsel basın, sosyal medya ve internet gazeteciliği alanlarında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır. Keza Trabzon basını da ülkemizde çok önemli bir yere sahiptir." ifadesini kullandı.

Milletvekili Balta, sürekli kendini yenileyerek daha kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda çalışan, kamuoyu ve kamu arasında köprü kuran, kamuoyunun nabzını tutan, ülkenin gelişen ve güçlenen demokrasisine önemli katkıları olan basının görevini büyük gayretler sarf ederek yerine getirdiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Gazeteciler, ülkemizin, şehirlerimizin ve ilçelerimizin sorunlarını gündeme taşıyarak idarecilerin çalışmalarına da yardımcı olmaktadır. Bu yönde Trabzon basınımız görevini layığı ile yerine getirmektedir. Bu anlamda kendilerinden büyük güç almaktayız. Gazetecilik faaliyetinin en önemli misyonu da haberin doğrusunun insanlara ulaştırılmasını sağlamaktır. Medya bağımsız olmalıdır, basında çalışanlar, gazeteciler, haberciler ne derece özgür olursa başta ülkemiz ve şehrimiz de demokrasisi de o denli güçlü olur. Sosyal medyanın en etkin olduğu son yıllarda doğru ve tarafsız habercilik anlayışı her zamankinden daha önemli hale gelmiştir."

Halkın tarafsız ve doğru haber alabilmesinin önemine dikkati çeken Balta, şunları kaydetti:

"Bunun yanında basın mensuplarının meslek ahlakına ve tarafsızlık ilkesine uymaları da önem taşımaktadır. Medyamızın, meslek ilkelerini ve milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak, doğru bilgilendirme görevini en güzel şekilde yapacağına ve yapmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle tüm medya mensuplarımızın bu özel gününde yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Tüm basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görev başında vefat eden gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu düşüncelerle tüm basın çalışanlarına başarılar temenni ediyor, kendilerini en kalbi duygularla selamlıyorum."

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Gazeteciler Günü, Milletvekili, Trabzon, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milletvekili Balta '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milletvekili Balta "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı - Son Dakika
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