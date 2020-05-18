Milletvekili Balta'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı - Son Dakika

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Balta, yayımladığı mesajda, 19 Mayıs'ın, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme ve zalime asla boyun eğmeyen aziz milletin varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımı olduğunu belirterek, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan ve milletin azim ve kararlılığı sayesinde zaferle taçlanan milli mücadelenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla hedefine ulaştığını ifade etti.

Bağımsızlığını koruma konusundaki azim ve kararlılığı sayesinde tüm zorlukların üstesinden gelen, her yaştan vatandaşıyla bir kahramanlık destanı yazan milletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için aynı şuurla mücadelesini sürdürdüğüne işaret eden Balta, 19 Mayıs'ın, millet için iftihar kaynağı, gençler için ise ibret vesilesi olduğunu, tarihin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmasının bu açıdan son derece anlamlı olduğunu vurguladı.

Balta, bilgi çağı olarak nitelendirilen bu çağda, ülke kalkınmasını sağlayacak gençlerin, modern çağın gereklerine uygun yetiştirilmesi için, bugünün yetişkinlerine düşen görev ve sorumlulukların bilincinde olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Devlet olarak tüm imkanlarımızla gençlerimizin yanında olacağımız ve bu zorlu yolculuklarında kendilerine her türlü desteği vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Gençlerimizin de bu aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağınıza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere değerli Trabzonlu hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."