Son Dakika Haberleri: Milletvekili Balta'nın Acı Günü

Milletvekili Balta'nın Acı Günü

1 saat önce

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balt'nın amcası Mustafa Balta hayatını kaybetti.

Milletvekili Balta'nın Acı Günü, System.String[]
AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balt'nın amcası Mustafa Balta hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Artvin Devlet Hastanesinde dün gece hayatını kaybeden Balta için Artvin Merkez Camisinde cenaze töreni düzenledi.

Cenaze törenine, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Çoruh Üniversitesi Prof. Dr. Rektörü Fahrettin Tilki, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kurum müdürü ve vatandaş katıldı.

Burada kılınan cenaze namazı sonrası Yusufeli İlçesi Yüncüler köyü'ne götürülen Balta'nın cenazesi yarın köydeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:22 Kaynak: AA

AK Parti, Artvin, Milletvekili, Güncel
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