Milletvekili Balta Vakfıkebir ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu - Son Dakika

AK Parti Trabzon Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, Vakfıkebir ilçesinde çeşitli programlara katıldı.

Balta, AK Parti İlçe Başkanlığınca düzenlenen Kuruluştan Günümüze Buluşması'na katılarak, ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Programa, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun ve partililer de katıldı.

AK Parti'nin kardeşliğin, vefanın ve dayanışmanın partisi olduğunu dile getiren Balta, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Bizi güçlü kılan, birlik ve beraberliğimizdir. AK Parti, Türkiye için vizyonu, tüm değerlerine vefası olan partinin adıdır. Bizler de daim olan beraberliğimizle bu kutlu davanın daha da büyümesi için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Balta, geçmişte vatandaşların zor bir süreçten geçerek yaşamını sürdürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her alanda uyguladığı millileştirme politikalarıyla büyük başarılar elde ettik. Kendi silahlarımızı ürettik. Kendi SİHA, İHA helikopterlerimizi, denizaltılarımızı üretmeye başladık. Gelinen süreçte de yerli otomobilimizi üretme pozisyonuna geldik. Sadece bölgemizde değil dünyada artık adından söz ettiren bir Türkiye var. Küresel bir güç olduk. Artık sınırlarımızı aştık. Yerli otomobili kim hayal edebilirdi? Bakın milli olan herkes, sağcısı olsun, solcusu olsun bunda birleşti. İşte birleştirici güç budur. Vatanını, bayrağını seven herkes bu işe sahip çıktı. Bu işin muhalefeti olmaz. İktidar iyi şeyler yaptığı zaman alkışlanmalı, yanlış işler varsa da eleştirilmeli. Bu iş sadece bir otomobil yapmak değildir. Bu işte dünyaya açılacağız. Üretimi henüz başlamadan dünyanın önde gelen firmaları bayilik istiyor. Bizlerde 61. olmasa 1461. araca talibiz. Ama hiç farketmez. 100 bin 461. olmadı, 500 bin 461'inciyi, yine olmadı 1 milyon 461'inciyi sipariş veririz. Ne kadar çok üretirsek o kadar iyi olacak."

Vakfıkebir ilçesinde yapımı devam eden projeler hakkında da bilgi veren Balta, daha sonra Vakfıkebir Millet Bahçesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Balta, burada yetkililerden bilgi alarak, Ortahisar ilçesinde Avni Aker, Akçaabat'ta Fatih Stadı, Vakfıkebir'de 32 dönümlük bu alanda millet bahçelerinin yapımlarının devam ettiğini belirterek, "2020 yılında bölge insanımızın hizmetine sunulacak şekilde inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Karadeniz Bölgesi olarak sahil kenarında tek millet bahçesi Vakfıkebir'imizde yapılmakta. Buranın ayrı bir özelliği de ekmek temalı bir millet bahçesi olmasıdır. İçerisinde ekmek müzesi, millet kıraathanesi, yürüyüş yolu olacak. Yap işlet devret modeli ile de bir restoran olacak. Bu hizmetin buraya kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve Belediye Başkanımız Sayın Muhammet Balta'ya çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.