Milletvekili Başer'den Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne Ziyaret

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yeni binasında hasta kabulüne başlayan Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yeni binasında hasta kabulüne başlayan Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret etti.





Başhekim Özgür Fırat'tan bilgi alan Başer, modern sağlık cihazlarıyla donatılan ağız ve diş sağlığı merkezinin Yozgat halkına en iyi sağlık hizmeti sunacağını söyledi.



Başer, Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin Yozgat'ta hizmete başladığını hatırlatarak, "Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi de yine Yozgat ve çevresine sağlık hizmeti sunmaktadır. Bütün ilçelerimizin hastanelerini yeniledik ve yeniliyoruz. Bunun dışında ilimize 20 milyon liraya mal olan bir de ağız ve diş sağlığı merkezi kazandırmış olduk. İlimize hayırlı olsun." dedi.



Yeni binada 25 entegre diş ünitesi bulunduğunu aktaran Başer, "Ayrıca 1 cerrahi ünitesi, 1 acil, 1 mahkum kliniği diş ünitesi, 1 engelli diş ünitesi olmak üzere 29 ünite ile hizmet verecek. Türkiye'de 5 hastanede bulunan 3D tomografi özellikli panoramik diş röntgen cihazı merkezimize kazandırılmıştır. Bu cihaz 250 hastayı arka arkaya röntgen çekebilme kapasitesine sahiptir. Yozgat halkı hizmetlerin en iyisine layıktır." ifadelerini kullandı.

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