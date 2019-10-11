Milletvekili Başer, KYK yurt inşaatını inceledi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yerköy ilçesinde inşaat süren 400 kişilik yüksek öğrenim kız öğrenci yurdunda incelemede bulundu.

Yurt inşaatı hakkında şantiye yetkililerinden bilgi alan Başer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yozgat genelinde 7 bin 600 öğrencinin KYK yurtlarında kaldığını, Yerköy'de yapımı devam eden yurdunda 2020 yılında faaliyete geçeceğini söyledi

Yozgat Bozok Üniversitesinde 22 bin öğrencinin eğitim gördüğünü anımsatan Başer, şunları kaydetti:

"Bu öğrencilerimizin barınmaları için 9 KYK yurdumuz bulunmaktadır. Bir ilçede KYK yurdu açılabilmesi için yeterli sayıda öğrencinin bulunması gerekmektedir. İlçelerimizdeki öğrenci sayıları yakından takip edilerek, ileriye yönelik yurt planlamaları yapılmaktadır. Yerköy ilçemizde 400 kişilik yurt inşaatımız hızla devam etmektedir ve önümüzdeki dönem hizmete girecektir. Sorgun ilçesine yapılacak 300 kişilik yurdun proje ihalesi yapıldı. Yakın zamanda da inşaat ihalesi yapılacak. İlimiz, şu anda öğrencilerin KYK yurduna yerleşme konusunda Türkiye genelinde iyi olan ilerimiz arasında bulunmaktadır. Bu durumun daha da iyi olması için gereken gayret gösterilmektedir."