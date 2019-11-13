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Milletvekili Başer: "Yozgat'a yaklaşık 500 milyon lira kaynak sağlanacak"

7 saat önce

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un desteğiyle kente yaklaşık 500 milyon lira tutarında kaynak ve ödenek sağlanacağını bildirdi.

Milletvekili Başer:

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un desteğiyle kente yaklaşık 500 milyon lira tutarında kaynak ve ödenek sağlanacağını bildirdi.

Milletvekili Başer, yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Oktay ve Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen ve Yozgat'ın gelişimi ve kalkınmasına yönelik projelerin görüşüldüğü İl Değerlendirme Toplantısı'nda, belediyelerin yaşadığı kaynak ve ödenek sorunlarının çözüme kavuştuğunu belirtti.

Yozgat Belediyesi'nin projelerine bakanlığın önemli destek sağlayacağını aktaran Başer, "Çapanoğlu Büyük Camisi çevre düzenlemesi projesi maliyetinin 10 milyon lirası bakanlıkça, 10 milyon lirası da kredi kullanımı ile karşılanacak." ifadelerini kullandı.

Yozgat Belediyesi'nin enerji giderlerinin fazla olduğunu, bu giderlerin güneş enerjisi sistemleriyle aşağıya çekilmesinin planlandığını vurgulayan Başer, şunları kaydetti:

"GES için 80 milyon lira civarında 5 yıl ödemesiz, 30 yıl vadeli Dünya Bankası'ndan kredi sağlanacak. Belediyenin yaşadığı su kayıp kaçağının önüne geçmek ve asbestli borularının değişimi için de altyapı hizmetleri alanında 70 milyon liralık kaynak sağlanacak. Menekşe Evleri kentsel dönüşümünde 160 konut yapılacak ve 50 milyon lira civarında kaynak aktarılacak. İlçelerimize de çok sayıda destek sağlanmıştır. AK Parti iktidarı ile Yozgat büyük hizmetler almıştır, bundan sonra da almaya devam edecek."

Başer, kente yaklaşık 500 milyon lira tutarında kaynak ve ödenek sağlanacağını sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:36 Kaynak: AA
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