Milletvekili Battal, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt'un Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde incelemelerde bulundu.



AK Parti teşkilatıyla ilçelere çıkarma yapan Milletvekili Battal, kaymakam ve belediye başkanlarına ziyarette bulunarak devam eden yatırımları yerinde inceledi.



İlçelerde esnaf ziyaretinde de bulunarak vatandaşlarla sohbet eden Milletvekili Fetani Battal'a AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Durğut, Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya eşlik etti. - BAYBURT