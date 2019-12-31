Milletvekili Battal'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Battal'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret - Son Dakika

Milletvekili Battal'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret

6 saat önce

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundu.

Milletvekili Battal'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret, System.String[]

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundu.


AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal nezaket ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti. Makamda bir süre gündeme dair sohbet eden Milletvekili Fetani Battal ve Başkan Pekmezci, Bayburt için hep birlikte hizmet edeceklerini belirttiler. Misafirperverliğinden dolayı Başkan Pekmezci'ye teşekkür eden Milletvekili Battal, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci ise Milletvekili Battal'a nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür etti.


Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Milletvekili, AK Parti, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu
Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
15:42 Siirt'te PKK'lı teröristlere ait patlayıcı düzenekleri ele geçirildi - Son Dakika
15:42 TürkAkım sahasını inceleyen Kırklareli Valisi Osman Bilgin Açıklaması - Son Dakika
15:42 Kırklareli Valisi Bilgin'den ziyaretler - Son Dakika
15:42 Büyük çekilişe saatler kala bilet kuyrukları uzadı - Son Dakika
15:42 Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
14:55 Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Son Dakika
14:02 Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 15:43:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Battal'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]