Milletvekili Bekaroğlu'nun Annesi Toprağa Verildi

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu
'nun annesi Müzeyyen Bekaroğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Müzeyyen Bekaroğlu için Rize
'nin Fındıklı
ilçesindeki Merkez
Cami'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Milletvekili Bekaroğlu ve aile üyeleri, burada taziyeleri kabul etti.
Bekaroğlu'nun cenazesi namazın ardından Yenimahalle
Aile Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İYİ Parti
Milletvekili Dr. Hüseyin Örs
, Fındıklı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Fındıklı Belediye Başkanı Adnan Özbalaban
, siyasi parti temsilcileri, STK
başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.