Son Dakika Haberleri: Milletvekili Bekaroğlu'nun Annesi Toprağa Verildi

Milletvekili Bekaroğlu'nun Annesi Toprağa Verildi

1 saat önce

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun annesi Müzeyyen Bekaroğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Milletvekili Bekaroğlu'nun Annesi Toprağa Verildi, System.String[]
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun annesi Müzeyyen Bekaroğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Müzeyyen Bekaroğlu için Rize'nin Fındıklı ilçesindeki Merkez Cami'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Milletvekili Bekaroğlu ve aile üyeleri, burada taziyeleri kabul etti.

Bekaroğlu'nun cenazesi namazın ardından Yenimahalle Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İYİ Parti Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, Fındıklı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Fındıklı Belediye Başkanı Adnan Özbalaban, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:15 Kaynak: AA

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