Milletvekili Bekle'den İzmir Büyükşehir Belediyesine "kentsel dönüşüm" tepkisi - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İzmir Büyükşehir Belediyesinin, "Roman vatandaşlar için hayati önem taşıyan" kentsel dönüşüm projelerinde sorumluluğunu yerine getirmediğini savundu.

Bekle, yaptığı yazılı açıklamada, Konak ilçesi Ege Mahallesi'nde toplam 7 hektarlık alanda hayata geçirilmesi planlanan kentsel dönüşüm projesinde ilk kazmanın dahi vurulmadığını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin sadece Ege Mahallesi değil, kentin tümünde yaşanan drama seyirci kaldığını ileri süren Bekle, "İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Roman vatandaşlar için hayati önem taşıyan' kentsel dönüşüm projelerinde sorumluluğunu yerine getirmemiştir. Tunç Soyer de göreve geldiğinden bu yana 500 gün geçmesine karşın bu işin altından kalkamamıştır. Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Gaziemir, Konak'ta kentsel dönüşüm projelerine yıllardır başlanamamıştır." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin kentsel dönüşümü başaracak irade ve tecrübeye sahip olmadığını iddia eden Bekle, AK Partili yerel idareciler tarafından yönetilen şehirlerde ise bu tür projelerin başarıyla tamamlandığı vurguladı.

Bekle, şunları kaydetti:

"İzmir, yıllardır söz verilen ancak yerine getirilmeyen, sadece kağıt üstünde kalan ve reklamdan öteye geçemeyen projelere mahkum değildir. Ne yazık ki kentsel dönüşüm İzmir'de sadece reklam panolarında kalmıştır. Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Ege Mahallesi'nde ve diğer alanlarda vatandaşlarımız çürük ve sağlıksız yapılarda yaşamaya mahkum edildi. Konak ilçesindeki Roman vatandaşlarımız adeta bir hayat dramı ile karşı karşıyadır. Kentsel dönüşüm için daha ihale yapmayı beceremeyen CHP'li yönetim anlayışı yüzünden İzmir yerinde saymakta, kentin en gözde alanları göz göre göre çürüyüp gitmektedir. İzmirliler ve Roman vatandaşlarımız bugün çok daha iyi bir hayatı hak etmektedirler."