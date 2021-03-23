Milletvekili Bekle'den Ülküspor'a destek sözü - Son Dakika

Çocukluğunda, mahallesinin kırmızı-beyaz renkli tarihi kulübü Ülkü spor'la çok sayıda hatırası bulunduğunu belirten AK Parti İzmir Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Cemal Bekle, "Semtimizin ve İzmir'imizin güzide kulübüne destek hepimizin görevi" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili, Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Cemal Bekle, İzmir'in 114 yıllık tarihi çınarı Ülküspor'un Mersinli'deki kulüp binasını ziyaret etti. Kulüp Başkanı Süleyman Şenol, yönetim kurulu üyeleri ve teknik kadro ile bir araya gelen Bekle, "Tesisleşme" konusunun gündeme geldiği buluşmada "Her türlü desteğe hazırız, çünkü Ülküspor'un bizim geçmişimizde büyük hatıraları var" dedi.

Değişik platformlarda, Türkiye 1. Ligi'nde mücadele etmiş ve önemli başarılara imza atmış bir kulüp olmalarına rağmen yeterli desteği görememekten yakınan Kulüp Başkanı Süleyman Şenol'un ev sahipliği yaptığı kahvaltıya; AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, MHP Konak İlçe Meclis Üyesi ve aynı zamanda Ülküspor Basın Sözcüsü Ahmet Yeniçırak, Ülküspor Asbaşkanı Bora Koçu, Ülküspor 2. Başkanı Ahmet Zenger ile teknik heyet katıldı.

Bekle: "Ülküspor bir tarihtir"

Sohbet ortamında ve pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşen buluşmada, Ülküspor'un İzmir'in tarihi değerlerinden biri olduğunu, ağabeyinin, komşularının ve çok sayıda arkadaşının bu kulüpte top koşturduğuna dikkat çeken Milletvekili Cemal Bekle, tesisleşme konunda ilgili mercilerle görüşme yapacağı sözünü verdi.

Spor ve sosyal etkinlikler yoksa, başka şeyler olur

Kendisinin de İzmir'de hayat mücadelesinin en zor olduğu bölgesinde doğup büyüdüğünü ifade ederek söze başlayan Bekle, "Bizim çocukluğumuzda çok sayıda spor kulübü, sosyal etkinlik alanı vardı. Bir bölgede spor yoksa, kolay yoldan para kazanmak isteyenlerin cazibe merkezi olur buralar ve oluyor da Spor yoksa, o bölgeye uyuşturucu girer, kumar girer Ancak sporun olduğu yerde gençler bu yolda enerjilerini harcarlar, yeni insanlar, yeni arkadaşlıklar kurarlar. İşte bu sebepledir ki amatör sporları hükümetimiz desteklemektedir. Biz de Ülküspor'un yıllarca kullandığı 'Langar' dediğimiz alanı yeniden kazanması için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca, sayın Konak İlçe Başkanımızla birlikte Ankara'da Ülküspor'un maddi imkansızlıklarını aşmak için çalışmalar yapmak için anlaştık. Biraz önce de dediğim gibi Ülküspor, İzmirimizin gözbebeği bir spor kulübü olmasının yanı sıra binlerce sporcuya ev sahipliği yapmış, İzmir'i yurt içi ve dışında başarılarla temsil etmiş kırmızı-beyaz sevdadır bizim için. Bu vesile ile bizleri ağırlayan başta Başkanımız Süleyman Şenol olmak üzere tüm kulüp yöneticileri, teknik heyet ve sporculara başarı diliyoruz. Her zaman yanınızdayım" dedi.

Kulüp Başkanı Şenol ise destek ve katkıları sebebiyle Milletvekili Cemal Bekle ve Konak İlçe Başkanı Başdaş'a bir teşekkür plaketi takdim etti. - İZMİR