Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Erzincan'da Kadın Kültür Merkezinin açılışını yaptı - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Erzincan Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletim Kooperatifi ve Kadın Kültür Merkezinin açılışını yaptı.

Semiha Yıldırım, Erzincan Valiliğinin girişimiyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kampüsü'nde kurulan ve kadınların ürettiği ürünlerin satışa sunulacağı kooperatif ve merkezin açılışına katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nu kutlayarak, kadın olmanın zor ama bir o kadar da gurur verici olduğunun altını çizdi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2020 yılında 41 ilde faaliyet gösteren 138 kadın kooperatifine hibe desteği verildiğini söyleyen Yıldırım, 2021'in şubat ayında tamamlanan başvurular neticesinde daha yüksek sayıda projeye destek verilerek yeni hibelerin sağlanacağını aktardı.

Yıldırım, açılışını yaptıkları kooperatif ve merkezin de önemine işaret ederek, "Bugün burada geleneksel dayanışma anlayışından kaynaklanan 'kermesçi kadın' algısını yıkıp üreten ve ürettiğiyle rekabet gücü elde eden güçlü kadınlarla birlikteyiz." dedi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas da kentte hem kadınların yönettiği bir kooperatif kurduklarını hem de kooperatif marifetiyle kadınların el emeği ve göz nuruyla ürettikleri ürünleri e-ticaret platformları vasıtasıyla pazarlayarak daha üst düzey gelir elde etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Yıldırım ve Makas ile programa katılan kadınlar kurdele kesip kooperatif ve merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Katılımcılar daha sonra kadınların ürettiği gıdadan süs eşyasına kadar bir çok ürünün sergilendiği merkezi gezdi.