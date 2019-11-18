Son Dakika Haberleri: Milletvekili Bircan kabri başında anıldı
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Milletvekili Bircan kabri başında anıldı

6 saat önce

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan kabri başında anıldı.

Milletvekili Bircan kabri başında anıldı, System.String[]

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan kabri başında anıldı.

Geçen yıl vefat eden Bircan için Enez ilçesine bağlı Hasköy köyündeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Anmaya Bircan ailesi, Edirne Milletvekilleri Fatma Aksal, Okan Gaytancıoğlu, Orhan Çakırlar ile siyasiler ve Bircan ailesinin yakınları katıldı. Bircan için Hasköy Camisi'nde mevlit okutuldu.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, geçen yıl parti çalışmaları için gittiği Iğdır'da 30 Temmuz'da beyin kanaması geçirmiş, Ankara'da yaklaşık 4 ay yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında vefat etmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:46 Kaynak: AA
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