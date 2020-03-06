Milletvekili Bozdağ'dan İdlib gazisi Doğandemir'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Bozdağ'dan İdlib gazisi Doğandemir'e ziyaret - Son Dakika

Milletvekili Bozdağ'dan İdlib gazisi Doğandemir'e ziyaret

6 saat önce

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ile Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucunda yaralanan Uzman Çavuş Tahir Doğandemir'i evinde ziyaret etti.

Milletvekili Bozdağ'dan İdlib gazisi Doğandemir'e ziyaret, System.String[]

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ile Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucunda yaralanan Uzman Çavuş Tahir Doğandemir'i evinde ziyaret etti.

Milletvekili Bozdağ, gazi Doğandemir'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Doğandemir ile bir süre sohbet eden, bölgede yaşanan olaylar ve yapılan saldırı hakkında ilgili bilgi alan Bozdağ, Türk askerinin Suriye'de destan yazdığını, bütün şehit ve gazilere minnettar olduklarını söyledi.

Gazi Doğandemir de rejim unsurlarının 3 Mart'ta yaptıkları hava saldırısında 2 arkadaşının şehit olduğunu anlattı.

Bir an önce görev yerine dönmek istediğini aktaran Doğandemir, "Bizim orada olduğumuzu sorgulayanlar var. Tam da olmamız gereken yerdeyiz, 7 düvel ile savaşıyoruz. İnşallah en kısa sürede iyileşip görev yerime dönek istiyorum. Gerçek Suriye halkı da Türk askerinin orada olmasından mutluluk duyuyor." dedi.

Sohbetin ardından Bozdağ, Doğandemir'e Türk bayrağı, Belediye Başkanı Köse de Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Ziyarete AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun ve İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı da katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:10 Kaynak: AA
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