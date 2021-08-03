Tüfenkci'den Doğanyol ve Pütürge'ye ziyaret - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerini ziyaret ederek, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Doğanyol'da vatandaşlarla buluşan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarında ve yeni yol çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Son günlerde Akdeniz ve Ege'de çıkan orman yangınlarına değinen Tüfenkci, "Bu yangınlar normal yangınlar gibi gözükmüyor. Fakat üzücü olan şu ki bu yangınları siyasi mecraya çekerek kullanmak isteyenler var. Tek kelimeyle yazık. Hepimiz bu geminin içindeyiz. Ancak her şeye rağmen güçlü ülkemiz bu felaketi de alnının akıyla atlatacaktır. Yeter ki dezenformasyon batağına saplanmayalım" dedi.

"Her şeye rağmen yatırıma devam"

Doğanyol ilçesine yapılan yatırımlarla ilgili de konuşan Tüfenkci, "Doğanyol deprem sonrası yapılan yatırımlarla yeni bir Doğanyol olmuş. Devletimiz yeni konutlar ve diğer yapılarla burada önemli bir işe imza atmış. Herkes gelip görsün. En kaliteli malzemeden, en ince ayrıntısına kadar modern konutlar inşa edilmiş. Burada hiç bir unsur unutulmamış. Parkıyla, yoluyla, hastanesiyle Doğanyol bambaşka bir Doğanyol olmuş. Yeni yapılan devlet hastanemiz bitmek üzere. İnce işleri kalmış. Hakikaten oldukça konforlu bir hastane. Yine yeni yolumuz da buraya çok yakışmış. 24 kilometre uzunluğunda çift gidiş geliş yolumuz buraya bir nefes olacak adeta. Devletimiz pandemiye rağmen, sele rağmen, orman yangınlarına rağmen yatırımlarına son sürat devam ediyor. Doğanyollu hemşerilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - MALATYA