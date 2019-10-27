AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Kale ilçesini ziyaret etti.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüfenkci, Kale Belediye Başkanı Murat Koca ve AK Parti Kale İlçe Başkanı Cemal Çiçek ile muhtarlarla bir araya gelerek, hem gündemi değerlendirdi hem de ilçenin sorunların ve çözüm önerileriyle ilgili istişarede bulundu.

Türkiye'nin önemli süreçlerden geçtiğini aktaran Tüfenkci, "Barış Pınarı Harekatıyla özellikle sınırlarımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu Allah'ın izniyle çöpe atık, bitirdik. O bölgede tek bir amacımız var, teröristlerle mücadele etmek. Ne Kürtlerle mücadelemiz ne de bir başka ülkenin bir karış toprağında gözümüz yok. Birileri algı oluşturmaya, aksi sözlerle siyaset üretmeye çalışsa da gelinen nokta itibariyle bütün dünyanın da takdir ettiği harekatı başarıyla gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Seçimlerde 'soğan, patates' üzerinden manipüle yaparak başarı kazananlara, ekonomimiz çöksün diye uğraşanlara karşı Allah'a hamdolsun ülkemiz, hükümetimizin almış olduğu tedbirlerle ekonomik terör saldırısını da atlatıyor. Biz buna 'ekonomik terör saldırısı' dediğimizde CHP'liler veya diğerleri 'Siz de her şeyi dış güçlere bağlıyorsunuz' diyorlardı. İşte Trump, herkesin önünde itiraf etti. 'Bir daha size ekonomik saldırı yaparız' dedi. Hani bu saldırılar Türkiye'nin iyi yönetilememesindendi. Bu saldırılar ekonomik terörden kaynaklanıyor. Amerika veya yandaş ülkelerden kaynaklanıyordu. Kendi ülkemizin iç dinamiklerinden kaynaklanmıyordu ama birileri böyle bir algıyı özellikle oluşturmaya çalıştılar. Biz, Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha çok büyüyeceğiz, üreteceğiz, üreten insanı destekleyeceğiz. Allah'ın izniyle 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğiz. Kime ne gündem oluşturmaya çalışırsa çalışsın bizim gündemimiz milletimiz. Bizim gündemimiz daha çok iş, aş, insanımızın refah düzeyini daha yükseklere çıkartabilmektir."