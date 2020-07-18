Milletvekili Çakır, Çayırlı'da ekinleri zarar gören çiftçileri ziyaret etti - Son Dakika

Milletvekili Çakır, Çayırlı'da ekinleri zarar gören çiftçileri ziyaret etti

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Çayırlı ilçesinde meydana gelen yağış sonrası ekili arazileri zarar gören çiftçileri ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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