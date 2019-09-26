Milletvekili Çakır'dan MGC'ye hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Burada konuşan Çakır, Malatya'da yetersiz uçak seferleri ile ilgili çalışma yapacaklarını söyledi.



Haydar Karaduman'ın geçtiğimiz günlerde vefat etmesi ile boşalan cemiyet başkanlığı görevine getirilen Vahap Güner'i ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, yeni yönetime başarılar diledi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cemiyet Başkanı Güner, Çakır'ın belediye başkanlığı döneminde cemiyetlerinin her zaman yanında olduğunu anımsatarak "Özellikle 441 TOKİ konutlarının kazandırılmasında büyük emekleri olmuştur. 40 dönümlük bir arsayı TOKİ'ye tahsis ederek bizimde böyle bir projeyi gerçekleştirmemize vesile olmuştur. Cemiyetimize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.



Güner ayrıca, Malatya'da yaşanan uçak seferleri eksikliğini de gündeme getirerek, "Yeni Malatyaspor Süper ligde, bununla birlikte Malatya'da süper ligde. Geçtiğimiz hafta oynana Galatasaray maçı için İstanbul'dan 30'a yakın gazeteci akredite yaptı ancak uçak tarifesi üzerinden gelemediler. Bir çoğu da Elazığ'a inip oradan araç tutarak Malatya'ya gelmek zorunda kaldı. Aynı şekilde İzmir'e, Antalya'ya da direk seferlerin olmaması nedeniyle ciddi bir sorun yaşanmakta. Bu konuda sayın vekilimizden bu sorunun çözümü noktasında destek bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.



Milletvekili Çakır ise konuşmasına geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Haydar Karaduman'ı anarak başlayarak, "Haydar ağabeyimiz gerçekten çok nezaketli, Malatya'nın geçmişi çok iyi bilen, birleştirici sıcak bir insandı. Allah tekrardan rahmet eylesin" şeklinde konuştu.



Gündeme gelen uçak tarifesi sorunu ile ilgili de konuşan Çakır, "Uçak seferlerinin gerçekten yetersiz olduğun biliyoruz. Bize de bu konuda çok talep geliyor. Diğer Milletvekili arkadaşlarımız ile en kısa zamanda Bakanlığımıza giderek buradaki seferlerin arttırılması konusunda destek isteyeceğiz." dedi.



Havayolu taşımacılığının her geçen gün arttığını ve ciddi manada bir büyüme yaşadığını dile getiren Çakır, "Malatya'da da yıllık bir milyon yolcu kapasitesi var. Bunu daha yukarı çıkarılma potansiyeli de var. Türk Hava Yollarının uçak yetiştirememesinden dolayı bir eksiklik olduğunu biliyoruz. Turizm sezonun yoğun geçmesinden de dolayı bir yoğunluk var. Yeni terminalin de yapılması konusunda bir karara verildi ama hızlı bir şekilde ihale sürecine geçmesi konusunda de konuyu takip ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA